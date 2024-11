PlayStation 5 im Black Friday Angebot: Konsole ab 359 Euro im Bundle

Es ist wieder Black-Friday-Zeit. Überall findet ihr Angebote zu Spielen und Hardware - so auch für die PlayStation 5. Die beliebte Konsole gibt es in vielen Ausführungen mit guten Rabatten. Sonys Konsole bietet viele Vorteile und einige Exklusivstitel, die für viele Spieler spannend sind und ist kurz vor Weihnachten sicher auch eine super Geschenkidee.

Die PS5 im Black-Friday-Angebot

Die PlayStation 5 bietet dank einer schnellen SSD extrem kurze Ladezeiten, Immersion durch haptisches Feedback, adaptive Trigger und 3D-Audio. Mit der leistungsstarken, verbauten Hardware sind AAA-Titel ein Klacks und dank Raytracing sehen die Spiele auch noch grandios aus. Apropos Spiele, davon könnt ihr mit dem 1 TB großen Speicher auch einige auf eure Festplatte laden. Mit der PS5 könnt ihr 4K-Auflösungen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde genießen. Auch HDR unterstützt die weiße Konsole von Sony. Praktischerweise könnt ihr damit auch mehr als 4.000 PS4-Games zocken, da die PS5 eine Abwärtskompatibilität bietet.

Direkt bei PlayStation erhaltet ihr die PS5 im Angebot. Aber auch andere Händler bieten die Konsole oder passende Bundles zum reduzierten Preis an. Hier sind alle Angebote für die PlayStation 5 am Black Friday:

PlayStation-Direct-Angebote bis zum 2. Dezember:

Saturn- Angebote bis zum 28. November:

Was ist das Cobalt Star Fortnite Bundle? Fortnite ist ein Free-to-Play-Spiel. Ihr erhaltet also nicht das Battle-Royale von Epic Games in diesem Bundle. Dafür jede Menge kosmetischer Gegenstände. Enthalten sind insgesamt acht Items im Wert von 5.000 V-Bucks.

Mit dem Kauf des PS5-Bundles erhaltet ihr das Cobalt Schneefuß-Outfit im Lego-Stil, das Sapphire Stern Rücken-Accessoire, die Indigo Inverte Spitzhacke, die Verwitterter Schnee Streifen-Lackierung, das Cobalt Crash-Schlagzeug, die Stellar Spheres Raketenspur, die Stellar Spokes Räder sowie die Stellar Velocity Spur und 1.000 zusätzliche V-Bucks.

Das Bundle ist perfekt für alle, die gerne Fortnite auf der PlayStation 5 zocken oder sich die Konsole sowie ein paar schicke Kosmetika für das Battle-Royale sichern wollen.