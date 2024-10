PlayStation 5 Pro: Mehr Leistung für PS4-Spiele und weniger Motion Sickness bei VR2

Am 07. November 2024 erscheint die Pro-Version der PS5. Besonders mit einer schnellen GPU und Gaming in 8K-Auflösung will Sony seine Pro-Version von der Standardvariante abheben.

Toshimasa Aoki, Produktmanager bei Sony Interactive Entertainment, geht in einem Interview mit 4Gamer aber auch auf die Möglichkeiten ein, welche Verbesserungen die Pro für doe älteren PS4-Titel bieten wird. Auch für die PSVR2 soll es Verbesserungen geben.

Auch ältere Titel profitieren

Die PS4 verfügte über eine Funktion zur einfachen Hochskalierung, ohne die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) zu benötigen. Nun könnten Spieler diese Funktion auf der PS5 Pro aktivieren, wenn sie dies möchten. Neben den bereits existierenden Qualitätserhöhungen der Standard-PS5 für PS4-Spiele soll es auf der Pro-Version noch weitere Einstellungen geben, um das Spielerlebnis des Vorgängers noch eindrucksvoller zu gestalten.

Die Spiele der letzten Generation mit variabler Framerate sollen durch den Image-Quality-Boost und die Abwärtskompatibilität auf der PS5 Pro eine Leistungssteigerung erfahren. Aoki betonte, dass die Hochskalierungsfunktion mit der Pro noch effizienter arbeiten könnte, was besonders bei älteren Titeln spürbar sein wird. Dies wäre ein klarer Vorteil für Spieler mit einer großen PS4-Bibliothek.

Verbesserungen bei der VR-Erfahrung

Auch die VR-Erfahrung möchte Sony mit der neuen PlayStation 5 Pro optimieren. Frame-Drops bei PSVR2-Spielen sollen verhindert werden, was die Motion Sickness bei Spielern reduzieren könnte. Dies wäre ein großer Faktor, um Spieler mit starker Motion Sickness bei VR-Spielen zu gewinnen. Die PSVR2 ist letztes Jahr erschienen und wirbt mit 4K-HDR-Grafik und bis zu 120 FPS.

Sony ist sich sicher, dass die PlayStation 5 Pro den Spielern ein wirklich innovatives Spielerlebnis bieten könnte. Viele Spieler sind gespannt, wie sich die Verbesserungen besonders bei anspruchsvollen Spielen zeigen werden, die auf der Standard-PS5 an ihre Grenzen stießen. Erste Tests und Feedback von Spielern nach der Veröffentlichung werden zeigen, inwieweit die neuen Funktionen und Optimierungen tatsächlich die Erwartungen erfüllen.