PlayStation 5 Pro: Sony bleibt trotz PC-Konkurrenz zuversichtlich

Die PlayStation 5 Pro ist im November 2024 erschienen und mit einem Preis von rund 800 Euro die bisher teuerste Konsole von Sony. Diese Preissteigerung wirft die Frage auf, ob Spieler zunehmend auf den PC umsteigen könnten. Der PC wird für viele Konsolenspieler immer attraktiver, doch Sony bleibt optimistisch und sieht keine ernsthafte Gefahr für die Konsole.

Die Multiplattform-Strategie

Mit der PS5 Pro wird der Preisunterschied zu einem leistungsstarken Gaming-PC immer kleiner. Gleichzeitig erscheinen immer mehr PlayStation-Spiele auf Plattformen wie Steam, was den Wechsel auf den PC erleichtert. Sony setzt dennoch weiterhin auf eine Multiplattform-Strategie: Vergangenen Januar äußerte sich Sony-CEO Kenchichiro Yoshida zu dem Thema: "Es wird allgegenwärtig sein. Überall, wo es Computing gibt, werden die Nutzer ihre Lieblingsspiele nahtlos spielen können." Für viele Spieler ist die Möglichkeit, PlayStation-Erlebnisse plattformübergreifend zu erleben, ein attraktiver Faktor, der die Konsolen-Exklusivität jedoch nicht komplett ersetzt.

Starke Nachfrage im Konsolenmarkt

Trotz steigender Preise und wachsender Konkurrenz durch den PC zeigt sich Sony zuversichtlich. Zwar führte eine Preiserhöhung der PS5 in der Vergangenheit zu Umsatzrückgängen, besonders in Japan, doch die Nachfrage nach der PS5 Pro bleibt stark. Eine Umfrage von PLAY3.DE zeigt jedoch eine geteilte Meinung unter den Spielern: 41 Prozent wünschen sich PlayStation-Spiele zeitgleich auf dem PC, während 33 Prozent Exklusivität bevorzugen. Die Mehrheit unterstützt allerdings Veröffentlichungen mit einer Verzögerung von mindestens einem Jahr, was den Konsolenmarkt weiterhin schützt.

Auch der Übergang von der PS4 auf die PS5 läuft reibungslos. Während die PS4 für viele Spieler noch relevant bleibt, sorgen eine wachsende Anzahl von PS5-Titeln und steigende digitale Käufe für einen guten Übergang. Besonders positiv ist die steigende Nachfrage nach digitaler Software bei PS5-Nutzern, was Sony als Zeichen der Plattformstärke sieht.

Sony bleibt überzeugt, dass die Konsole ihre zentrale Rolle im Gaming-Markt behalten wird. Mit einer Multiplattform-Strategie und einer breiten Spieleauswahl profitieren Spieler von neuen Möglichkeiten, ohne auf das klassische Konsolenerlebnis verzichten zu müssen.