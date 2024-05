Die hat PS5 Vorrang: Mit dieser Strategie will Sony PC Spieler für seine Konsole gewinnen

Sony Interactive Entertainment (SIE) setzt "große Hoffnungen" darin, PC-Spieler zur PlayStation 5 zu locken, indem man seine Singleplayer-Spiele weiterhin zuerst für die Konsole veröffentlicht.

Anders sieht es bei Live-Service-Games aus, die simultan für PlayStation 5 und PC veröffentlicht werden.

Die PlayStation 5 im Vorteil gegenüber dem PC

Über diese Strategie sprachen Hermen Hulst and Hideaki Nishino, die ab dem 1. Juni 2024 gemeinsam als CEOs von SIE agieren, während eines PlayStation Business Briefings (via VGC).

Indem man zum Beispiel Fortsetzungen erst später für PC veröffentlicht, hofft man, diejenigen, die die Vorgänger auf dem PC gespielt haben, zum Wechsel zu verleiten.

"Ja, wir bringen unsere Titel auf den PC, dabei verfolgen wir einen zweispurigen Ansatz", sagt Hulst. "Was Live-Service-Games betrifft, veröffentlicht wir unsere Titel simultan für PlayStation 5 und PC."

"Aber bei unseren Tentpole-Titeln, unseren Einzelspieler- oder Story-getriebenen Titeln, die das Rückgrat der PlayStation Studios in den letzten Jahren und in unserer Geschichte sind, gehen wir strategischer vor und stellen unsere großartigen Franchises einem neuen Publikum vor. Dadurch finden wir ein neues Publikum, das möglicherweise sehr daran interessiert ist, zum Beispiel Fortsetzungen auf der PlayStation-Plattform zu spielen."

"Wir hoffen sehr, dass wir neue Spieler für PlayStation im Allgemeinen und für die PlayStation-Plattformen im Besonderen gewinnen können."

"Das Gleiche gilt für die Arbeit, die wir mit der Ausweitung unserer großartigen Franchises auf andere Medien wie Fernsehserien und Filme leisten, wie man zum Beispiel bei The Last of Us auf HBO oder dem Gran-Turismo-Film gesehen hat, die ebenfalls neue Spieler zu unseren Franchises bringen."

"Konsolen sind eine Technologie, die wir von Grund auf entwickeln, damit wir ein sehr, sehr gutes, ausgezeichnetes Erlebnis bieten können", betont Nishino. "Der Wert der Konsole wird weiterhin bestehen bleiben, und unsere Aufgabe ist es, das weiter zu verfeinern."

"Natürlich werden einige Kunden vom PC zur Konsole wechseln. Kunden, die sich auf den PC konzentrieren, werden, wenn sie einen Mehrwert finden, auf die Konsole wechseln. Ich denke also, dass dies keine Kannibalisierung ist, sondern eine Chance für Wachstum."

Heute Nacht wird Sony eine neue Ausgabe von State of Play ausstrahlen. Möglicherweise könnte dort auch eine PC-Version von God of War Ragnarök angekündigt werden.