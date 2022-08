PlayStation: In Zukunft könnte ein PSN-Konto zum Spielen von PC-Ports erforderlich sein

In Zukunft könnte es durchaus sein, dass ihr ein PSN-Konto benötigt, um die PC-Ports der PlayStation-Titel zu spielen. Darauf deutet zumindest eine offizielle Website von PlayStation hin.

Ein Wörtchen macht den Unterschied

Ein Abschnitt der Seite befasst sich mit den PC-Spielen, von dene Sony in letzter Zeit einige neue herausgebracht und angekündigt hat. In einer FAQ auf der Seite beantwortet Sony Fragen rund um die Portierungen.

Die zweite Frage, ist hier besonders interessant - oder besser gesagt, die Antwort auf diese. "Brauche ich einen PSN-Account, um die PlayStation-Spiele auf dem PC zu genießen?", heißt es dort.

"Nein, du brauchst momentan kein PSN-Konto, um PlayStation Studios-Spiele auf dem PC zu genießen", schreibt Sony. Der Knackpunkt ist das kleine ort "derzeit", das darauf hindeutet, dass sich an diesem Umstand in Zukunft etwas ändern könnte. Auch sei es aktuell nicht möglich, PS4- oder PS5-Speicherdaten auf eine PC-Version zu übertragen.

Ebenfalls trägt die sonst klare und eindeutige Sprache in den Fragen und Antworten dazu bei, dass Leser über dieses etwas unkonkrete Wort stolpern.

Auch bei Microsoft benötigt ihr für bestimmte Spiele ein Konto

Auf dem PC könnt ihr derzeit Spiele wie God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone oder das in dieser Woche erschienene Marvel's Spider-Man Remastered spielen - bisher noch ohne verpflichtendes PSN-Konto.

Im Vergleich: Auf der Xbox ist es für einige Spiele jetzt schon notwendig, ein Xbox-Live-Konto zu besitzen. Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Halo: The Master Chief Collection und As Dusk Falls sind solche Titel.