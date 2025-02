Mehr als 2.000 neue Angebote für PS5 und PS4 im PS Store: Spart bei den PlayStation Indies bis zu 75 Prozent

Die PlayStation Indies sind zurück im PlayStation Store und bescheren euch wieder jede Menge Rabatte auf zahlreiche Indie-Spiele. Sony lockt euch mit Preisreduzierungen von bis zu 75 Prozent und hat insgesamt mehr als 2.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 20. Februar 2025 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Cult of the Lamb (12,49 €, 50 Prozent Rabatt)

Wolltet ihr schon immer ein besessenes Lamm spielen? In Cult of the Lamb habt ihr die Gelegenheit dazu. Und wenn ihr schon dabei seid, gründet ihr kurzerhand euren eigenen Kult und versammelt eine treue Anhängerschaft um euch herum. Was man als besessenes Lamm ebenso so tut.

Sifu (13,99 €, 65 Prozent Rabatt)

Ordentliche Kung-Fu-Action erwartet euch in Sifu. Ihr begebt euch auf einen Rachefeldzug, um die Mörder eurer Familie zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Und dabei seid ihr ganz auf euch alleine gestellt. Was definitiv nicht einfach ist, aber wer keine Herausforderung scheut, kann sich hier durchkämpfen.

Baphomets Fluch - Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged Edition (23,99 €, 20 Prozent Rabatt)

Ihr mögt Adventures? Und ihr habt Baphomets Fluch bisher nicht gespielt? Dann verpasst nicht die Reforged Edition des ersten Teils, mit der dieser für moderne Plattformen fit gemacht wurde. Mit dem Amerikaner George Stobbart und seiner Begleitung Nico Collard deckt ihr dann Geheimnisse und Verschwörungen auf.

Sea of Stars (24,49 €, 30 Prozent Rabatt oder 22,74 €, 35 Prozent Rabatt mit PS Plus)

Wer gerne klassische Rollenspiele spielt, sollte seinen Blick auf Sea of Stars richten. Hier erwarten euch rundenbasierte Kämpfe und ihr könnt mit der Spielumgebung interagieren, während ihr diese erkundet. Nicht nur durch nostalgische Gefühle soll der Titel dabei überzeugen, wenngleich er schon stark darauf setzt.

Everspace 2 (19,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Fliegt ihr lieber durch den Weltraum, ist Everspace 2 eine gute Wahl für euch. Ihr erkundet verschiedene Sternensysteme und entdeckt dort Geheimnisse, Rätsel und Gefahren. Die Story befasst sich wiederum mit dem Klon-Piloten Adam, der nach seinem Platz in diesem Universum sucht.

Scorn (17,99 €, 55 Prozent Rabatt oder 13,99 €, 65 Prozent Rabatt mit PS Plus)

Das Horrorabenteuer Scorn entführt euch in ein alptraumhaftes Universum, in dem ihr verschiedene Orte untersucht, dort Charaktere trefft und Rätsel löst, damit ihr euren Weg durch neu freigeschaltete Gebiete fortsetzen könnt. Gleichzeitig lernt ihr neue Skills und bekommt neue Waffen, die euch bei dieser Reise weiterhelfen.