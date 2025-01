PlayStations Millionengrab: Liste der eingestellten Live-Service-Games zeichnet ein düsteres Bild für Sonys Strategie, denn es sind nur noch wenige Spiele übrig

PlayStations große Live-Service-Offensive scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Nachdem in dieser Woche bekannt wurde, dass zwei weitere Projekte eingestellt wurden, darunter ein God of War-Spiel, zeichnet sich ein düsteres Bild.

Wenn man sich die Liste der angekündigten und Gerüchten zufolge in Arbeit befindlichen Projekte anschaut, entsteht eher der Eindruck, dass Sony hier in den vergangenen Jahren einiges an Geld verpulvert hat, ohne wirklich viele Erträge zu bekommen.

Sonys Live-Service-Strategie auf der Kippe

Im Jahr 2024 hatten wir zum Beispiel den Überraschungserfolg von Arrowheads Helldivers 2. Indes war Firewalk Studios' Concord das komplette Gegenteil davon: Es floppte, wurde zwei Wochen nach Release aus dem Verkauf genommen und später inklusive des Studios ganz begraben.

2022 hatte Sony bekannt gegeben, dass First-Party- und Partnerstudios an insgesamt zwölf Live-Service-Games arbeiten. Erschienen sind davon Helldivers 2 und Concord, der Großteil wurde eingestellt.

Hier die Liste der Spiele, die erfolgreich veröffentlicht wurden und angeblich noch in Arbeit sind:

Helldivers 2: Erschien im Februar 2024

Fairgame$: Im Mai 2023 angekündigt und weiterhin in Produktion.

Marathon: Im Mai 2023 angekündigt und weiterhin in Produktion.

Horizon Online: Weiterhin unangekündigt, doch es gab schon viele Gerüchte dazu.

Und hier wiederum die eingestellten Projekte:

Concord: Erschien im August 2024, der Verkauf wurde aber eingestellt und das Studio geschlossen

The Last of Us Multiplayer: Im Dezember 2023 eingestellt.

Marvel's Spider-Man: The Great Web: Zu einem unbekannten Zeitpunkt eingestellt, Details tauchten während des Insomniac-Hacks im Dezember 2023 auf.

Live-Service-Game vom London Studio: Im Februar 2024 eingestellt, außerdem wurde das Studio geschlossen.

Payback-Projekt von Bungie: Im August 2024 eingestellt.

Twisted Metal: Im August 2024 eingestellt.

Live-Service-Game von Bend Studio: Im Januar 2025 eingestellt.

Live-Service-Game von Bluepoint, angeblich ein God of War-Spiel: Im Januar 2025 eingestellt.

Wenn man bedenkt, dass auch entsprechende Projekte für große Marken wie God of War und The Last of Us eingestellt wurden, weckt das nicht gerade Zuversicht. Zumindest hätten die Marken schon einmal mehr Zugkraft als neue IPs wie Fairgame$, das sich erst beweisen muss, wenngleich ein Überraschungserfolg natürlich immer möglich ist.

Trying to make 12 live-service games will have that effect — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 17. Januar 2025 um 00:35

Gleichzeitig wirft das alles Fragen im Hinblick auf Sonys Portfolio für die nächsten Jahre auf. Man hat zwar Spiele wie Ghost of Yotei, Death Stranding 2, Intergalactic oder Marvel's Wolverine, doch darüber hinaus? Bloombergs Jason Schreier drückt es wie folgt aus: "Wenn man versucht, zwölf Live-Service-Games zu machen, hat das diesen Effekt."