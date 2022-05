PlayStation Now nimmt Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 und weitere Titel auf

PlayStation Now präsentiert die neuen Titel, die heute in der Spielbibliothek von Sonys Konsole landen und zum Download bereitstehen.

Drei neue Spiele vor der Umstellung

Insgesamt sind es drei Spiele, die PlayStation seinen Mitgliedern neu zur Verfügung stellt: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI und Blasphemous.

Naruto dürfte den meisten Spielern ein Begriff sein, denn nicht nur ist er der Protagonist einer der größten Shonen-Anime, er ist auch ein spielbarer Charakter vieler gleichnamiger Kampfspiele.

In Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 taucht ihr in die Welt der Shinobi ein und könnt neben rasanten Kämpfen auch einen Story-Modus genießen.

SoulCalibur VI besitzt ebenso viel Kampfgeist, hier nutzt ihr statt magischen Ninja-Techniken euer Schwert. Auch hier stehen euch Story und Multiplayer zur Verfügung.

Blasphemous ist ausnahmsweise mal kein Prügelspiel, sondern ein rasanter Action-Plattformer, der euch ein riesiges Universum erkunden und dabei in Hack-n-Slash-Manier bizarre Monster und riesige Bosse brutal erledigen lässt.

Düster, unheimlich und gefährlich - in Blasphemous regiert die Dunkelheit.

Die Atmosphäre ist dabei eher düster - fast wie in einem Alptraum. Reliquien und Rosenkränze helfen euch dabei, dieser ewigen Dunkelheit zu entfliehen.

Letzten Monat kamen Outer Wilds, WRC 10, Journey to the Savage Planet und Werewolf: The Apocalypse - Earthblood dazu.

Nächsten Monat wird dann alles anders. Dann verschmelzen PlayStation Plus und PlayStation Now zu einem einheitlichen Abo-Dienst mit drei Preisstufen.