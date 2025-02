Hat Sony etwas Großes vor? Insider Tom Warren spekuliert, dass der April für PlayStation riesig wird - Erste Enthüllungen heute bei der State of Play?

Tom Warren von The Verge sorgt mit einem mysteriösen Beitrag auf Bluesky für Aufsehen. Laut ihm soll der April ein besonderer Monat für PlayStation-Spieler werden. Konkrete Details hat er dabei nicht verraten, doch die Spekulationen in der Community laufen bereits heiß. Es könnte sich um eine große Ankündigung oder einen Exklusivtitel handeln, der möglicherweise bei der heutigen State of Play enthüllt wird.

Spekulationen um kommende Ankündigungen

Die heutige State of Play könnte erste Hinweise auf die April-Überraschung liefern. Warrens Aussage könnte sich heute Abend offiziell bestätigen, sofern Sony wirklich etwas Großes in Plannung hat. Einige vielversprechende Projekte, die für eine Enthüllung in Frage kommen könnten wären:

Bloodborne Remaster – Ein Wunsch vieler Fans, der immer wieder in Gerüchten auftaucht.

Death Stranding 2 – Kojima hatte vor kurzem einen neuen Trailer angeteasert.

Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dogs neues Projekt.

April gonna be a good month for PS5 gamers — Tom Warren (@tomwarren.co.uk) February 11, 2025 at 8:53 PM

Das könnte Sony für April planen

Darüber hinaus könnte ein großes PlayStation-Exklusivspiel für April 2025 enthüllt werden, auch wenn bislang keine Titel bestätigt sind. GTA 6 scheidet schon mal aus, da der Release erst für einen Herbst 2025 vorgesehen ist. Doch einige bereits angekündigte Spiele für 2025 haben noch keinen festen Termin, die so zu möglichen Kandiaten für einen April-Release werden könnten. Auch eine neue PlayStation-Hardware-Ankündigung könne nicht ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit hat Sony immer wieder überraschende Enthüllungen vorgenommen, die Fans unvorbereitet trafen.

PlayStation-Fans sollten also heute Abend um 23 Uhr die State of Play schauen – alle Informationen dazu findet ihr hier. Auch wenn noch unklar ist, was genau auf die Fans wartet, sind die Erwartungen durch Warrens Aussagen nun hoch. Egal, ob ein möglicher brandneuer Titel, ein lang ersehntes Remaster oder ein großes Update – alles deutet darauf hin, dass PlayStation seinen Fans im April 2025 einiges bieten möchte. Sollte sich Warrens Aussage bewahrheiten, könnte es einer der spannendsten Monate des Jahres für PlayStation-Fans werden.