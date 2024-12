PlayStation plant Rückkehr klassischer Reihen - Innovation bleibt im Fokus

PlayStation plant, alte Spielereihen wiederzubeleben. Co-CEO Hermen Hulst sprach jüngst über Sonys Strategie zur Erweiterung des Spieleportfolios. Der Fokus liegt dabei auf einer Mischung aus Innovation und Nostalgie, um sowohl langjährige Fans als auch neue Zielgruppen anzusprechen. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu sprach Hulst über diese Pläne und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens.

Alte Marken neu beleben

Hulst bestätigte, dass Sony aktiv nach Möglichkeiten sucht, bekannte Marken aus der Vergangenheit neu zu beleben. Gleichzeitig sollen neue Franchises entwickelt werden, um ein vielfältiges Angebot zu gewährleisten. "Die verschiedenen IPs, die wir besitzen, sind ein wichtiger Aktivposten für PlayStation, und als Teil unserer Bemühungen, unser Portfolio zu stärken, suchen wir ständig nach Möglichkeiten, vergangene IPs zu nutzen und neue Franchises zu entwickeln", erklärte er. Besonders die Zusammenarbeit mit externen Studios bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der Strategie. Ziel sei es, qualitativ hochwertige Spiele sowohl intern als auch durch externe Partner zu veröffentlichen zu können. Damit wolle man ein breites Spektrum an Spielerfahrungen bieten und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Ein Überraschungserfolg mit neuem Publikum

Ein aktuelles Beispiel für diese Strategie ist der Erfolg von Astro Bot. Astro Bot bietet ein familienfreundliches Gameplay und lässt euch bekannte Charaktere aus den PlayStation-Franchises wiedersehen. Der Titel wurde bei den Game Awards als "Game of the Year" ausgezeichnet und verzeichnete beeindruckende Verkaufszahlen. Innerhalb von nur neun Wochen wurden 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Bemerkenswert ist, dass fast 40 Pozent der Käufer entweder erstmals ein PlayStation-Spiel erworben haben oder nach längerer Zeit zurückgekehrt sind. Mit einem Metacritic-Score von 94 punktet Astro Bot vor allem bei jüngeren Spielern und Familien. "Wir sind begeistert, dass es von der Spielergemeinschaft so gut aufgenommen wurde", sagte Hulst. Der Erfolg habe wohl erheblich zur Erweiterung der Community beigetragen und hat PlayStation einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Sony möchte damit auf eine Strategie setzen, die Nostalgie mit Innovation verbindet. Der Erfolg von Astro Bot zeigt das Potenzial dieses Ansatzes und dass PlayStation auf einem klaren Wachstumskurs bleiben möchte.