PlayStation Plus: 10 Spiele verlassen eure Sammlung bald – darunter bekannte Titel wie Resident Evil 3, Mortal Kombat 11, Life is Strange und Street Fighter 5

Zehn Spiele werden im nächsten Monat die PlayStation Plus-Sammlung verlassen, darunter bekannte Titel wie Street Fighter 5 und Mortal Kombat 11. Sony hat angekündigt, dass die Titel am am 18. März 2025 den Spielekatelog verlassen. Doch obwohl einige Spiele gehen müssen, sorgt Sony für Nachschub – unter anderem mit dem neuen Titel der Life-is-Strange-Macher.

Diese Titel verlassen PlayStation Plus

Neben den bekannten Kampfspielen verschwinden weitere große Titel aus dem Abo-Dienst. Hier ist eine Liste:

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6

Resident Evil 3

Dragon Ball Z: Kakarot

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Final Fantasy Type-0 HD

Street Fighter 5

Mortal Kombat 11

Es könnte kein Zufall sein, dass Sony jetzt aus seinem Abo-Modell zwei Life is Strange-Teile streicht. PlayStation Plus möchte wohl den Platz nutzen, um dem neuen Titel der Life is Strange-Macher eine Bühne zu verschaffen. Lost Records: Bloom & Rage - Tape 1 ist seit dem Release für Extra- und Premium-Mitglieder kostenlos spielbar.

Diese neuen Spiele kommen ins Abo

Seit gestern hat Sony einige neue Titel in seine Sammlung aufgenommen, darunter das vor Kurzem erschienene Lost Records: Bloom & Rage - Tape 1. Zudem sind noch weitere Spiele in das Extra- und Premium-Abo hinzugegügt worden, zum Beispiel:

Somerville

Star Wars Jedi: Survivor

TopSpin 2K25

FromSoftware-Fans können sich außerdem auf eine Rückkehr der Trilogie der klassischen Armored Core-Spiele freuen. Diese soll "bald" ins Abo hinzugefügt werden. Wann genau, hat Sony noch nicht verraten. Sie könnte aber eine nette Ergänzung für Fans sein, die Armored Core 6 genossen haben und nun mehr von der Reihe erleben wollen.

Das PlayStation-Plus-Sortiment ändert sich ständig, denn Sony möchte Abwechslung in sein Abo-Modell bringen. Auch wenn viele Spieler über die Spiele, die nächsten Monat die Sammlung verlassen werden, trauern, spült es viele neue Titel ins Sortiment.