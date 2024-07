PS Plus Spiele für August bestätigt - Diese 3 Games kannst du bald spielen

Sony hat am Abend die PlayStation-Plus-Spiele für den August 2024 bestätigt.

Mit PlayStation Plus Essential erhaltet ihr Zugriff auf insgesamt drei neue Spiele.

Die neuen PS Plus Essentials im August

Ab dem 6. August 2024 ist demnach unter anderem Lego Star Wars: Die Skywalker Saga verfügbar.

Hinzu kommen Five Nights at Freddy’s Security Beach und Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Hier noch einmal im Überblick:

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (PS4, PS5)

Five Nights at Freddy's Security Breach (PS4, PS5)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights (PS4)

Bis zum 5. August 2024 könnt ihr euch noch die aktuellen Titel Borderlands 3 (PS4, PS5), NHL 24 (PS4, PS5) und Among Us (PS4, PS5) sichern.