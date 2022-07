PlayStation Plus Extra und Premium könnt ihr jetzt 7 Tage lang gratis testen

Sony bietet bei PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium jetzt siebentägige Testversionen an.

Der Abschluss eines Abos von Extra (13,99 Euro pro Monat) und Premium (16,99 Euro pro Monat) umfasst jetzt besagte Testphasen.

Nicht separat verfügbar

Bedenkt aber, dass diese Testphasen nicht separat verfügbar sind. Ihr müsst euch im Grunde also für ein Abo von Extra oder Premium anmelden, dann bekommt ihr diese Testmöglichkeit dazu.

Nach Ablauf dieser siebentägigen Probephase beginnt dann das normale Abonnement. Die entsprechenden Optionen seht ihr, wenn ihr ein neues Abo abschließen möchtet. Vorhandene Abonnentinnen und Abonnenten haben diese Option nicht.

Mehr zum Thema:

Wie Sony betont, könnt ihr das jeweilige Abo kündigen, bevor die Testphase endet und das eigentliche Abonnement startet, wenn ihr nichts zahlen möchtet.

Wer bisher kein Abonnement hat und sich die einzelnen Stufen vielleicht einmal aus eigener Hand anschauen möchte, hat somit jedenfalls die Gelegenheit dazu.