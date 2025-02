PlayStation Plus Extra und Premium ab heute deutlich günstiger, aber nur für einen begrenzten Zeitraum

Sony hat heute eine neue Angebotsaktion zu PlayStation Plus gestartet.

Im Zuge dessen bekommt ihr PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium vorübergehend günstiger.

Für Neukunden deutlich reduziert

Diese Aktion richtet sich allerdings nicht an Bestandskunden, sondern an Neukunden. Und wenn ihr aktuell kein PS Plus habt, könnt ihr beim Jahresabo ordentlich Geld sparen.

Ein Jahresabo PlayStation Plus Extra bekommt ihr aktuell für 99,99 Euro. Normalerweise kostet es 125,99 Euro und ihr spart 20 Prozent.

Noch mehr Rabatt gibt es bei einem Jahresabo PlayStation Plus Premium, das derzeit ebenfalls für 99,99 Euro zu haben ist. Hier liegt der Normalpreis bei 151,99 Euro und ihr spart somit 34 Prozent.

Begrenzte Aktion

Die Aktion läuft vom heutigen 14. Februar bis zum 24. Februar 2025 und gilt für Deutschland und Österreich.

Wenn ihr über ein Essential- oder ein Extra-Abo verfügt, könnt ihr bei einem Upgrade auf Premium ebenfalls sparen.

Neue PS Plus-Spiele in Kürze

Mit Extra und Premium könnt ihr dann auch die neuen Games im Spielekatalog nutzen, die in dieser Woche angekündigt wurden und in Kürze verfügbar sind.

Zu ihnen zählen zum Beispiel das Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor und das Adventure Lost Records: Bloom & Rage, das direkt zum Launch zu PlayStation Plus kommt.

Ab dem 18. Februar 2025 sind diese Titel neu im Spielekatalog verfügbar:

Star Wars Jedi: Survivor (PS4 & PS5)

TopSpin 2K25 (PS4 & PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Episode 1 (PS5)

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Somerville (PS4 & PS5)

Tin Hearts (PS4 & PS5)

Mordhau (PS4 & PS5)

Nur Premium: Patapon 3 (PSP)

Nur Premium: Dropship: United Peace Force (PS2)

Außerdem sind mit PlayStation Plus Essential in diesem Monat die Spiele Payday 3 (PS5), High On Life (PS4 & PS5) und Pac-Man World Re-Pac (PS4 & PS5) verfügbar.