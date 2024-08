PlayStation Plus im August: Lego Star Wars The Skywalker Saga und mehr

PlayStation gibt die monatlichen Spiele für August bekannt. Nächste Woche Dienstag, also am 6. August, können Mitglieder von PlayStation Plus diese drei Titel kostenlos abholen und zocken.

PlayStation Plus im August

Die neuen Titel vom August könnt ihr gemütlich bis zum 2. September entgegennehmen. Und welche Titel könnt ihr euch nun holen?

Insgesamt gibt es drei Spiele. Diese sind Lego Star Wars The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's Security Breach und Ender Lilies: Quietus of the Knights. Star Wars kam erst 2022 auf den Markt und brach viele Verkaufsrekorde. Einen Blick ist es also definitiv wert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wer es noch nicht getan hat, sollte sich bis zum 6. August die Spiele vom Juli in die Bibliothek holen. Diese sind Borderlands 3, NHL 24 und Among Us.

Abgesehen von den kostenlosen Titeln gibt es ja auch noch den Spielekatalog, der für die Extra- und Premium-Abos zugänglich ist. Hier wurden zuletzt Remnant II, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Pathfinder: Wrath of the Righteous und No More Heroes 3 hinzugefügt.