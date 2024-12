PlayStation Plus im Dezember 2024: Freut euch auf Sonic und Star Wars

Der Dezember 2024 bringt ein großes Line-up für den PlayStation Plus-Spielekatalog und bietet neue Titel für Action-, Abenteuer- und Partyspiel-Fans. Premium-Mitglieder dürfen sich zusätzlich auf drei PS2-Klassiker und einen VR-Titel freuen.

Die Dezember-Spiele im Überblick

Ab dem 17. Dezember 2024 stehen die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium bereit.

Sonic Frontiers ist ein Open-World-Abenteuer, das Sonic auf die geheimnisvollen Starfall Islands führt, wo er alte Zivilisationen erkundet und sich Horden von Robotern stellt. Mit Highspeed-Gameplay und offenen Welt möchte das Spiel eine Mischung aus Action, Abenteuer und Rätseln. Es wird für die PS4 und PS5 zugänglich sein.

Rabbids: Party of Legends ist ein witziges Multiplayer-Partyspiel, das bis zu vier Spieler in chaotische Minispiele eintauchen lässt. Mit anpassbaren Schwierigkeitsgraden und einer einfachen Steuerung eignet sich das Spiel gut für gemeinsame Sessions mit Familie und Freunden. Dieses Spiel wird es nur als PS4-Titel geben.

Biped ist ein kooperatives Action-Adventure, in dem zwei Spieler zweibeinige Roboter durch knifflige Rätsel und verschlungene Pfade steuern. Das Spiel erfordert Teamarbeit und geschickte Koordination, um Herausforderungen zu meistern und planetarische Leuchtfeuer zu aktivieren. Den Titel wird es für die PS5 und PS4 geben.

Hier sind weitere Titel die euch erwarten:

Forspoken (PS5)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (PS4,PS5)

Coffe Talk (PS4,PS5)

Coffe Tak Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PS4,PS5)

A Space for the Unbound (Ps4, PS5)

PHOGS (PS4)

WRC Generations (PS4, PS5)

Jurassic World Evolution 2 (PS4,PS5)

PS2-Klassiker für Premium-Mitglieder

Premium-Mitglieder profitieren von zusätzlichen P2-Klassiker. Die Titel wie Sly 2, Sly 3 und Jak & Daxter bringen Nostalgi auf die PS4 und PS5.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge ist ein VR-Abenteuer, in dem Spieler die Rolle eines Droiden-Reparaturtechnikers übernehmen, der auf dem Planeten Batuu in spannende Missionen verwickelt wird. Mit abwechslungsreichen Geschichten, darunter Jedi-Abenteuer und Kopfgeldjäger-Missionen, bietet das Spiel Star-Wars-Erlebnisse in einer interaktiven Galaxis.

Mit diesem abwechslungsreichen Angebot möchte PlayStation Plus alle Gaming-Geschmäcker abdecken. Auf dem PlayStation.Blog-Beitrag findet ihr alle weiteren Informationen über die Neuzugänge.