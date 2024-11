PlayStation Plus im Dezember: Spielt diesen GOTY-Gewinner kostenlos!

Kurz vor dem letzten Monat des Jahres gibt Sony die neuen Titel für den PlayStation-Plus-Katalog bekannt. Alle drei Spiele sind nur für Nutzer der Extra- und Premioum-Version erhältlich. Dieser Monat ist aus einem bestimmten Grund ein besonderer für den Hersteller, denn PlayStation wird 30 Jahre alt und das wird gebührend gefeiert. Unter den PS-Plus-Spielen befindet sich dieses Mal ein echter Hit aus dem Jahr 2021.

Dezember bei PlayStation Plus

Die neuen Spiele, die Mitglieder von PS Plus ab dem 3. Dezember kostenlos herunterladen und zocken können, sind It Takes Two, das Echtzeit-Taktikspiel Aliens: Dark Descent und das Kreaturensammler-MMO TemTem. Ihr habt bis zum 6. Dezember Zeit, um euch die Titel für PlayStation 4 und PlayStation 5 zu sichern. Allerdings könnt ihr TemTem nur auf der aktuellen Konsole spielen, habt ihr eine PS4 könnt ihr euch immerhin noch die anderen beiden Titel holen.

It Takes Two ist im Dezember das Highlight. Das Koop-Action-Adventure von Hazelight Studios gewann in seinem Erscheinungsjahr mehrere Awards, darunter auch den "Spiel des Jahres"-Preis von den Game Awards. Und das zurecht, denn das Spiel sprüht vor Kreativität und Charme. Cody und May wollen sich scheiden lassen, ihre Tochter Rose macht das natürlich traurig. Wie aus Zauberhand verwandeln sich die Eltern in kleine Stoffpuppen und müssen als winzige Figuren versuchen, in ihre menschlichen Körper zurückzukehren.

Begleitet werden die beiden von einem Buch, dem Paartherapeuten Dr. Hakim. Zusammen meistern Cody und May viele Aufgaben, Parkoureinlagen und besiegen Bosse, wie einen wütenden Staubsauger. It Takes Two ist witzig, traurig, unerwartet und manchmal sogar recht herausfordernd.

Nach damaligem Bewertungssystem habe ich It Takes Two im Test mit einem perfekten "Herausragend" bewertet. Die 15 Stunden haben einfach unfassbar viel Spaß gemacht, und der Titel lohnt sich immer. Wer Sorgen hat, dass er zu albern oder kindisch ist, dem sei gesagt, dass es hier auch ziemlich grausam zugehen kann, auch, wenn ihr kein Blut sehen werdet. Einziger Nachteil: Ihr braucht eine bessere Hälfte (oder irgendeine Hälfte), um It Takes Two zu zocken. Allein geht es leider nicht.

Der monatliche Wechsel bringt neue Spiele, beendet jedoch auch den Zeitraum, in dem sich Abonnenten die Spiele auf dem November downloaden können. Diese sind Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, Ghostwire: Tokyo und Death Note Killer Within. Jetzt aber wieder zurück zu den kommenden Spielen.