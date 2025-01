PS Plus im Februar 2025: Payday 3 und zwei weitere Games bestätigt - Diese Titel könnt ihr ab nächster Woche im Essential-Abo spielen

Sony hat am Abend die neuen Spiele für PlayStation Plus Essential im Februar 2025 angekündigt.

Auch im neuen Monat bekommt ihr wieder Zugriff auf drei Spiele, zu denen diesmal unter anderem Payday 3 zählt.

Die neuen PS Plus Essentials im Februar 2025

Payday 3 ist für die PS5 verfügbar und in dem Koop-Shooter für bis zu vier Spielerinnen und Spieler geht es darum, Raubüberfälle durchzuführen.

Der nächste Titel ist High on Life (PS5, PS4), ein weiterer Shooter, in dem es durchaus auch humorvoll zur Sache geht. Darin verteidigt ihr die Menschheit und die Erde gegen angreifende Aliens.

Das dritte Spiel des Monats ist Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5), das Remake des ursprünglichen PlayStation-Plattformers aus dem Jahr 2004. Mit dabei sind eine verbesserte Benutzeroberfläche, Spielmechaniken und Grafiken.

Alle drei Spiele sind ab dem 4. Februar 2025 verfügbar.

Bis die neuen Februar-Spiele verfügbar sind, könnt ihr euch noch die Titel vom Januar in eure Bibliothek holen und herunterladen.

Noch bis zum 3. Februar 2025 sind aktuell Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5), Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4) und The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS5, PS4) bei PlayStation Plus Essential verfügbar.

Weiterhin verfügbar sind indes die neuen Titel, die im Januar bei PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium hinzugekommen sind.

Dabei handelt es sich um God of War Ragnarök (PS5, PS4), Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS5, PS4) Atlas Fallen: Reign of Sand (PS5), SD Gundam, Battle Alliance (PS4, PS5), Sayonara Wild Hearts (PS4), ANNO: Mutationem (PS4, PS5), Orcs Must Die 3 (PS4, PS5), Citizen Sleeper (PS4, PS5) und Poker Club (PS4).