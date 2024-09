PS Plus im September mit Plucky Squire und Far Cry 5: Diese Games kommen neu in den Spielekatalog

Nach den PlayStation Plus Essentials vom Monatsanfang stehen nun auch die Neuzugänge für PlayStation Plus Extras und Premium im September fest.

Am Abend hat Sony die neuen Titel bestätigt, darunter sind The Plucky Squire und Far Cry 5.

Diese Spiele kommen neu hinzu

Alle neuen Titel sind ab dem 17. September 2024 für euch verfügbar.

Nachfolgend alle Spiele, die dann mit PS Plus Extras und Premium verfügbar sind:

The Plucky Squire (PS5)

Under The Waves (PS5, PS4)

Night in The Woods (PS5, PS4)

Chernobylite (PS5, PS4)

Wild Card Football (PS5, PS4)

Space Engineers (PS5, PS4)

Road 96 (PS5, PS4)

Ben 10 (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Nur mit PS Plus Premium bekommt ihr außerdem noch diese Spiele: