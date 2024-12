PlayStation Plus: Sony nimmt euch 17 Spiele im Dezember weg

Die neuen PlayStation Plus Essential-Spiele für den Dezember 2024 wurden bereits bestätigt, auf die Neuzugänge für Extra und Premium müsst ihr noch warten.

Mittlerweile ist aber auch klar, dass im Dezember ganze 17 Spiele aus dem Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium entfernt werden.

PS Plus: Diese Spiele fallen im Dezember weg

Bei den Spielen, die im Dezember aus dem Spielekatalog verschwinden, handelt es sich unter anderem um Dead Island, Evil Genius 2, Judgment und Prodeus.

Hier die komplette Liste, soweit sie bisher bekannt ist:

Dead Island: Definitive Edition

Dead Island Riptide: Definitive Edition

Evil Genius 2

GigaBash

Grime Definitive Edition

Judgment

Judgment Remastered

Mega Man 11

Mega Man Legacy Collection 1

Mega Man Legacy Collection 2

Metal Hellsinger

Moonscars

Prodeus

Soulstice

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

Tinykin

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium werden Neuzugänge zur Mitte des Monats hinzugefügt, gleichzeitig verschwinden dann die genannten Titel aus dem Angebot von PS Plus.

Was die neuen PlayStation Plus Essential-Spiele betrifft, so sind diese ab dem morgigen Dienstag, den 3. Dezember 2024, ab circa 11 Uhr deutscher Zeit für euch verfügbar.

Sony erweitert den Spielekatalog in jedem Monat um eine Reihe von neuen Spielen. Im November kamen unter anderem Rockstars Grand Theft Auto 5 sowie Dying Light 2 neu hinzu, ebenso wie MotoGP 24, Chivalry 2, Overcooked und weitere Titel.

Bei den Klassikern wurden im November Blood Omen: Legacy of Kain, Blood Omen 2 (PS2), Resistance: Fall of Man und Resistance 2 (PS3) ergänzt. Und wer PlayStation VR2 hat, konnte sich in Synapse stürzen.