PlayStation Plus: Diese Spiele kannst du nur noch kurze Zeit spielen

In wenigen Wochen schrumpft der Spielekatalog von PlayStation Plus wieder, denn mehrere Titel verlassen das Abo.

Dazu zählt unter anderem Trials of Mana, das kurz vor der Veröffentlichung von Visions of Mana PlayStation Plus verlässt.

Auf diese Spiele müsst ihr bei PlayStation Plus bald verzichten

Insgesamt sind es fünf Spiele, die sich am 20. August 2024 aus dem Spielekatalog von PlayStation Plus verabschieden.

Neben dem erwähnten Trials of Mana sind das außerdem noch die Kobe Bryant Edition von NBA 2K24, Need for Speed Unbound, SpellForce 3 Reforced und Destroy All Human 2: Reprobed.

Visions of Mana wird wiederum am 29. August 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und PlayStation 4 veröffentlicht.

Unterdessen wird der Spielekatalog am morgigen 17. Juli 2024 um mehrere neue Spiele ergänzt.