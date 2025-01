PlayStation Portal: Neue Features sollen schrittweise kommen

PlayStation Portal gehört zu den ungewöhnlicheren Produkten von Sony und hat sich seit seiner Veröffentlichung einen Platz bei vielen Spielern gesichert. Vor allem das Cloud-Streaming-Update sorgte ein Jahr nach dem Launch für neues Interesse. Nun gibt es Pläne für weitere Funktionen – ein guter Zeitpunkt, die Entwicklung des Geräts und mögliche Zukunftsaussichten unter die Lupe zu nehmen.

Cloud-Streaming bringt Flexibilität

Anfangs wurde PS Portal von vielen Spielern skeptisch betrachtet. Das kompakte Gerät, das auf Remote-Gaming ausgelegt ist, bietet jedoch seit dem Start eine Möglichkeit, PS5-Titel auch abseits der Konsole zu spielen. Besonders das Cloud-Streaming-Update, das ein Jahr nach der Veröffentlichung erschien, erweitert die Nutzungsmöglichkeiten deutlich. Damit können Spiele direkt über das Internet gestreamt werden, ohne auf eine physische Verbindung zur Konsole angewiesen zu sein. Laut Sony hat dies dazu geführt, dass viele Nutzer mehr Zeit mit dem Gerät verbringen – eine Entwicklung, die das Unternehmen aufmerksam verfolgt.

Neue Features orientieren sich am Feedback

Auch in Zukunft soll PlayStation Portal weiterentwickelt werden. Laut Hiromi Wakai, Vice President für Produktmanagement, legt Sony dabei großen Wert auf ein schrittweises Vorgehen und den direkten Austausch mit der Community. In einem Interview mit Game File sagte er: "PS Portal war eine neue Art von Produkt für uns, daher wollten wir besonders sorgfältig darauf achten, dass unsere Benutzer die bestmögliche Benutzererfahrung erhalten. Wir wollen diesen Ansatz mit PS Portal fortsetzen und auf der Grundlage der Resonanz in der Community schrittweise Verbesserungen vornehmen." Diese schrittweise Strategie könnte sogar Hinweise darauf liefern, wie künftige Konsolengenerationen gestaltet werden. Gleichzeitig bleibt Sony vorsichtig und setzt auf Stabilität, statt überstürzt neue Funktionen zu veröffentlichen.

PlayStation Portal zeigt jedenfalls, dass Remote- und Cloud-Gaming an Bedeutung gewinnen. Mit bereits geplanten Updates und einer engen Einbindung der Community bleibt das Gerät für viele Spieler interessant. Welche Features als Nächstes kommen, bleibt abzuwarten.