PlayStation haut Scalpern in Japan auf die Finger: PS5 Pro 30th Anniversary Edition nur noch mit Einschränkungen zu haben

In Japan bietet Sony die neue PlayStation 5 Pro in der 30th Anniversary Collection nur mit einer besonderen Einschränkung an.

Damit will man wohl auch vermeiden, dass sich Scalper das begehrte Objekt unter den Nagel reißen.

PlayStation-Spielstunden erforderlich

Wer sich die Konsole im japanischen PlayStation Store bestellen müsste, braucht dafür nämlich Spielzeit auf der PlayStation.

Zur Vorbestellung ist ein Account erforderlich, mit dem zwischen dem 22. Februar 2014 und dem 19. September 2024 mindestens 30 Stunden auf einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 gespielt wurden.

Gleichzeitig nimmt man bis zum 14. Oktober 2024 Vorbestellungen an. Gibt es mehr Vorbestellungen als verfügbare Exemplare, entscheidet ein Lotteriesystem, wer eine Konsole vorbestellen kann.

Die 30th Anniversary Edition der PlayStation 5 Pro ist weltweit auf 12.300 Stück beschränkt. Nachdem in der vergangenen Woche die Vorbestellungen unter anderem hierzulande eröffnet wurden, war das Bundle schnell ausverkauft. Und es dauerte anschließend nicht lange, bis erste Exemplare zu überteuerten Preisen auf eBay auftauchten.

Das Bundle der PS5 Pro in dieser Jubiläumsedition umfasst nicht nur die Konsole und den DualSense im besonderen Look, sondern auch noch den DualSense Edge, eine Controller-Ladestation und weitere Extras.

Die Controller sind obendrein einzeln in dieser Sonderedition erhältlich, wie auch der Handheld PlayStation Portal und die PS5 in der Digital Edition. Sowohl diese als auch die PS5 Pro enthalten aber ein passendes Konsolen-Cover, wenn ihr ein Disc-Laufwerk anbringen möchtet.

In diesen Tagen hatte Nintendos Shigeru Miyamoto betont, dass auch die Switch 2 in technischer Hinsicht keine direkte Konkurrenz zur PlayStation 5 Pro und anderen Konsolen wird. Indes geht Digital Foundry davon aus, dass Sony mit der PlayStation 5 Pro auch schon den Grundstein für die PlayStation 6 und darüber hinaus legt.