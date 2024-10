PlayStation The Concert Termine 2025: Soundtracks von God of War und Horizon live erleben

God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima und Horizon - sie alle haben einen grandiosen Soundtrack. Mit der Konzertreihe "PlayStation The Concert" könnt ihr die Musikstücke aus euren liebsten PlayStation-Spielen live miterleben. Im April 2025 startet die Welttournee und auch einige Termine in Deutschland stehen an.

Eine musikalische Reise

Auch, wenn wir sie oft nur am Rande wahrnehmen: Musik trägt einen großen Teil zur Atmosphäre eines Spiels bei. Sie löst Emotionen aus, lässt uns in Erinnerungen schwelgen. Sony bringt euch die Macht der Musik mit PlayStation The Concert nächstes Jahr auf die Bühne.

Auch nach Deutschland kommt PlayStation The Concert. Hier wird es Konzerte in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München geben. Aber auch nach Irland, Schottland, England, Niederlande, Schweiz, Italien, Ungarn, Bulgarien, Österreich, Tschechische Republik, Polen, Dänemark, Schweden und Norwegen verschlägt es das Ensemble.

Das sind die Deutschland-Termine: Am 1. Mai 2025 findet ein Konzert in der Frankfurter Festhalle statt, am 4. Mai geht es in die Hanns Martin Schleyer-Halle in Stuttgart. Weiter geht es am 6. Mai in der Uber Arena in Berlin, gefolgt von Hamburgs Barclays Arena am 7. Mai. In Düsseldorf ist das PlayStation-Konzert am 8. Mai im PSD Bank Dome und am 18. Mai findet der letzte Deutschland-Termin in der Olympiahalle in München statt.

Auf dieser Seite könnt ihr Tickets kaufen. Das geht allerdings nur mit den Early-Access-Code "PLAYCONCERT24", der bis den Mitgliedern der PlayStation-Community - also euch - Vorrang beim Vorabverkauf gibt. Ab 16:00 Uhr können Tickets für PlayStation The Concert vorbestellt werden. Preise sind leider noch nicht ersichtlich.

Hier könnt ihr die Gaming-Soundtracks vieler PlayStation-Klassiker in einer modernen Show ansehen. "Dank innovativer Technologien und einer Produktion von Weltklasse erleben Fans eine beeindruckende Kombination aus mehrschichtigen Grafiken, beeindruckendem Surround Sound und einem starbesetzten Ensemble, das klassische und moderne Instrumente vereint", heißt es im PlayStation-Blog.

Mit dabei sind Stücke der Komponisten Gustavo Santaolalla, der den Soundtrack von The Last of Us schrieb, Joris De Man, vom legendären Horizon-Soundtrack, Ilan Eshkeri mit seiner Ghost-of-Tsushima-Musik und Bear McCreary mit dem bombastischen God-of-War-Soundtrack.