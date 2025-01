PlayStation will euch nun mit In-Game-Boni dazu verleiten, einen PSN-Account auf dem PC zu nutzen - Dafür wird die Nutzung im Gegenzug optional

Sony will künftig In-Game-Lockmittel in den PC-Versionen seiner Spiele verwenden, um euch zur Nutzung des PlayStation-Network-Accounts zu bewegen.

Der Grund: Wie das Unternehmen ankündigt, wird die Nutzung des PlayStation-Network-Accounts in einigen Titeln künftig optional sein.

So stellt sich Sony das vor

Wie das Unternehmen mitteilt, gilt das für die PC-Versionen von Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part 2 Remastered, God of War Ragnarök und Horizon Zero Dawn Remastered.

”Ein Account für das PlayStation Network wird für diese Titel auf dem PC optional sein”, heißt es. “Spielerinnen und Spieler, die sich dennoch dafür entscheiden, sich in einen PlayStation-Network-Account einzuloggen, profitieren außerdem von Boni wie Trophäen und Freundeslisten.

In Marvel’s Spider-Man 2 schaltet ihr dadurch etwa zwei Outfits früher frei: Spider-Man 2099 Black Suite und Miles Morales 2099 Suit.

In God of War Ragnarök erhaltet ihr Zugriff auf das “Armor of The Black Bear”-Set für Kratos in der ersten Lost-Items-Truhe (war zuvor nur im New Game Plus verfügbar) und ein Ressourcen-Bundle (500 Hacksilver und 250 EP).

Unterdessen bekommt ihr in The Last of Us Part 2 Remastered 50 Punkte zum Aktivieren von Bonusfeatures und zur Freischaltung von Extras, ebenso Jordan’s Jacket aus Intergalatic: The Heretic Prophet als Skin für Ellie.

Bleibt noch Horizon Zero Dawn Remastered, bei dem ihr Zugang zum Nora Valiant-Outfit erhaltet.

Für die Zukunft verspricht man weitere Vorteile für diejenigen, die den PlayStation-Network-Account auf dem PC nutzen.