Pokémon: Wir zeigen euch exklusiv drei Karten aus der neuen Reisegefährten-Erweiterung, die im März 2025 auf den Markt kommt

Die Veröffentlichung der neuen Reisegefährten-Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel rückt näher.

Als Vorgeschmack darauf können wir euch heute exklusiv drei Karten aus dieser neuen Erweiterung präsentieren.

Eine Familie

Unter anderem hätten wir da zum Beispiel Quiekel. Es verfügt über einen Sprungangriff, kann mithilfe von Familienruf aber auch das Deck nach bis zu zwei Basis-Pokémon durchsuchen und diese anschließend auf die Bank legen.

Quiekels Entwicklung ist Keifel. Mit Stärke und Durchbohrender Stoßzahn hat es zwei Angriffe zu bieten.

Und dann wäre da noch Mamutel-ex, dessen besondere Fähigkeit der Mammut-Transport ist. Einmal während eures Zuges könnt ihr damit euer Deck nach einem Pokémon durchsuchen, es eurem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Als Angriff verfügt es zudem noch über Bebender Marsch. Doch Vorsicht: Nutzt ihr diesen Angriff, fügt ihr damit auch allen Phase-2-Pokémon auf eurer Bank 40 Schadenspunkte zu.

Trainer-Pokémon kehren zurück

In der Reisegefährten-Erweiterung, die am 28. März 2025 veröffentlicht, kehren die Trainer-Pokémon zurück. Ursprünglich wurden sie in der Erweiterung Gym Heroes eingeführt.

Die Trainer-Pokémon verdeutlichen eine besondere Bindung zwischen einem Pokémon und seinem Trainer. Zu den neuen Karten zählen unter anderem Ns Zoroark-ex, Lillys Piepi-ex, Enigmaras Wampitz-ex und Hops Zacian-ex.

Highlights des Sets

Als Highlights des kommenden Sets nennt The Pokémon Company folgende Karten:

4 Trainer-Pokémon-ex

16 Pokémon-ex

11 Pokémon der Seltenheit "selten, Illustration"

6 Pokémon der Seltenheit "selten, besondere Illustration"

3 hyperseltene, goldgeprägte Karten

Veröffentlicht wird die Erweiterung in Form von Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und verschiedenen Kollektionen. Ebenso wird es eine aufgewertete Boosterpack-Display-Box der Erweiterung geben, die eine zusätzliche Ns Reshiram-Karte im Stil einer seltenen Illustrationskarte mit dem Logo von Reisegefährten enthält und in ausgewählten Geschäften erhältlich sein wird.