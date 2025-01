Pokémon erklärt 2025 zum Jahr von Evoli

Nach Angaben von The Pokémon Company wird 2025 das Jahr von Evoli.

Zumindest findet sich auf der Pokémon Center-Webseite nun ein entsprechendes Branding. Dort gibt es jede Menge Merchandise zu dem Pokémon, unter anderem Plüsch- und Actionfiguren.

Evoli im Mittelpunkt

Zuvor gab es bei Nintendo etwas das Jahr von Luigi im Jahr 2014, während Sega wiederum das Jahr 2024 zum Jahr von Shadow the Hedgehog erklärte.

Unter anderem geht es dabei natürlich darum, das alles für den Verkauf von etwas mehr Merchandise zu nutzen, aber oft genug steckt dahinter auch noch ein wenig mehr als das.

Was passiert also vielleicht noch in diesem Jahr? Nun, eines der wichtigsten Pokémon-Events in diesem Jahr ist natürlich die Veröffentlichung von Pokémon-Legenden: Z-A, mit dem die Reihe in die Kalos-Region zurückkehrt.

Die Kalos Region stammt aus Pokémon X und Y und basiert auf Paris, wo auch das diesjährige europäische Pokémon Go Fest stattfindet. So ein Zufall.

Vielleicht bringt uns 2025 ja sogar eine neue Entwicklung für Evoli, möglicherweise in Pokémon-Legenden: Z-A? Es ist mittlerweile zwölf Jahre her, seit mit dem Fee-Pokémon Feelinara eine achte Entwicklungsoption für Evoli eingeführt wurde.

Seitdem hoffen Fans auf mehr, denn es gibt ja noch Typen, die bisher nicht von Evoli-Entwicklungen abgedeckt wurden, zum Beispiel Drache oder Geist.

Bisher lässt sich darüber jedoch nur spekulieren, denn abseits dieser Produkte im Pokémon Center hat The Pokémon Company bisher nicht mehr zu seinem Jahr von Evoli verraten.

Zuletzt hatte The Pokémon Company ein Stop-Motion-Projekt zu Pokémon angekündigt, wofür man mit dem Macher von Shaun das Schaf zusammenarbeitet. Indes hat ein Bastler eine Wii-Konsole in ein Pokémon umgebaut und sie ist auch weiterhin verwendbar, nur eben in diesem besonderen Look.