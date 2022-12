Pokémon: Erste Sammelkarten-Erweiterungen zu Karmesin und Purpur vorgestellt

Nach der Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur wechselt auch das Sammelkartenspiel zu den neuen Spielen.

Mit Karmesin & Purpur wurde jetzt die erste Erweiterung angekündigt, die von den beiden neuen Videospielen inspiriert ist. Sie erscheint am 31. März 2023.

Rückkehr der Pokémon-ex

Mit Karmesin & Purpur kehrt auch die Spielmechanik Pokémon-ex zurück. Pokémon-ex können in jeder Entwicklungsphase auftauchen und über hohe KP, mächtige Attacken und Fähigkeiten verfügen.

Aber: Wenn euer Gegner ein Pokémon-ex kampfunfähig macht, sichert er oder sie sich gleich zwei Preiskarten dafür.

Darüber hinaus gibt es Anpassungen am Kartendesign. Künftig gibt es hier keine gelben Ränder mehr. Diese sind in Zukunft grau, womit man sie an die Karten anpasst, die in Japan veröffentlicht werden.

Das Ziel ist ein weltweit einheitlicher Look, ebenso sollen so die Illustrationen noch besser zur Geltung kommen.

"Außerdem erscheinen Unterkategorien für Trainerkarten – wie Unterstützer, Item und Stadion – in der linken oberen Ecke, um auf der Hand besser sichtbar zu sein", heißt es. "Basis-Energiekarten haben ein weiteres Energiesymbol in der rechten unteren Ecke, um sie während des Spiels besser verfolgen zu können, und Erweiterungssymbole werden auf allen Karten durch Erweiterungscodes und Sprachcodes ersetzt."