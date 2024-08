Pokémon Go Abenteuerwoche 2024: Shiny Bonus für mehrere Pokémon!

Die Abenteuerwoche ist zurück in Pokémon Go und auch in diesem Jahr gibt es wieder einige besondere Pokémon zu fangen und ihr profitiert von verschiedenen Boni, darunter ein umfassender Shiny-Bonus.

Die Abenteuerwoche 2024 beginnt am Freitag, den 2. August 2024, um 10 Uhr und endet am Montag, den 12. August 2024, um 23:59 Uhr.

Was ihr über die Abenteuerwoche 2024 in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024 Inhalt:

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Unter anderem begegnet ihr in der Abenteuerwoche 2024 verschiedenen Pokémon.

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024 - Wilde Pokémon

Folgende Pokémon während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Digda*

Amonitas*

Kabuto*

Dummisel*

Kiesling*

Rotomurf*

Scoppel*

Aerodactyl*

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024 – Eier

Aus 7-km-Eiern, die ihr im Event-Zeitraum erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Koknodon*

Schilterus*

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras*

Amarino*

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024 – Feldforschungen

Dummisel*

Liliep*

Anorith*

Koknodon*

Schilterus*

Kiesling*

Rotomurf*

Galapaflos*

Flapteryx*

Scoppel*

Balgoras*

Amarino*

Darüber hinaus gibt es für manche Feldforschungen auch noch Mega-Energie für Aerodactyl als Bonus.

Bereit für ein Abenteuer?

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024: Welche Boni gibt es?

Besonders interessant bei der Abenteuerwoche 2024 ist der Shiny-Bonus für mehrere Pokémon. Es besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Koknodon, Schilterus, Galapaflos, Flapteryx, Balgoras und Amarino zu begegnen.

Des Weiteren bekommt ihr doppelte EP für das Drehen eines Pokéstops und fünffache EP für das erstmalige Drehen eines Pokéstop.

Zu guter Letzt gibt es auch noch doppelte Schlüpf-EP im Event-Zeitraum.

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024: Befristete Forschung

Optional könnt ihr euch zur Abenteuerwoche 2024 eine befristete Forschung im In-Game-Shop kaufen, der Preis dafür liegt bei rund drei Euro.

Erfüllt ihr deren Aufgaben bis zum Ende des Events, könnt ihr unter anderem zwei Brutmaschinen, eine Super-Brutmaschine sowie Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnungen erhalten.

Pokémon Go Abenteuerwoche 2024: Sammler-Herausforderungen

Passend zur Abenteuerwoche 2024 wird es in Pokémon Go außerdem noch neue Sammler-Herausforderungen geben.

Wenn ihr deren Aufgaben erfüllt, könnt ihr verschiedenen Pokémon begegnen, Sternenstaub sowie Mega-Energie für Aerodactyl erhalten.

