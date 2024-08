Pokémon Go Abenteuerwoche Übernahme: Alle Infos, Crypto-Pokémon sowie Aufgaben und Belohnungen

Die Abenteuerwoche in Pokémon Go läuft weiterhin und nun kommt auch noch Team Rocket dazu. Im Zuge von Abenteuerwoche: Übernahme könnt ihr verstärkt gegen die Schurken antreten und es gibt neue Crypto-Pokémon!

Abenteuerwoche: Übernahme beginnt am Donnerstag, den 8. August 2024, um 0 Uhr und endet am Montag, den 12. August 2024, um 23:59 Uhr.

Was ihr über Abenteuerwoche: Übernahme in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Abenteuerwoche: Übernahme Inhalt:

Pokémon Go Abenteuerwoche Übernahme: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mit dem Beginn des Events ist eine neue Spezialforschung verfügbar, die ihr bis zum 3. September 2024 um 9:59 Uhr bekommen könnt, wenn ihr euch bis dahin einloggt. Im Zuge dessen ist es möglich, Crypto-Cresselia zu fangen.

Des Weiteren erscheint am 10. und 11. August 2024 das Pokémon Crypto-Lugia in Raids der Stufe fünf.

Und auch die Anführer Sierra, Cliff und Arlor setzen nun andere Crypto-Pokémon im Kampf ein.

Pokémon Go Abenteuerwoche: Übernahme - Crypto-Pokémon

Folgende Pokémon tauchen neu als Crypto-Pokémon auf:

Crypto-Praktibalk*

Crypto-Galapaflos*

Crypto-Flapteryx*

Pokémon Go: Übernahme - Raids

Diesen Pokémon könnt ihr während der Übernahme von Team Go Rocket in Raids begegnen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Voltilamm

Crypto-Felino

Crypto-Koknodon

Crypto-Schilterus Stufe 3 Crypto-Blanas

Crypto-Voltenso

Crypto-Vibrava

Pokémon Go Abenteuerwoche: Übernahme – Feldforschungen

Folgende Belohnungen könnt ihr für das Erfüllen von Feldforschungsaufgaben als Belohnung erhalten:

Mysteriöse Teile

Lade-TMs

Sofort-TMs

Team Go Rocket ist zurück.

Pokémon Go Abenteuerwoche Übernahme: Welche Boni gibt es?

Während des Events wird Team Go Rocket häufiger bei Pokéstops und in Ballons erscheinen.

Des Weiteren könnt ihr eine Lade-TM einsetzen, damit ein Crypto-Pokémon seine Lade-Attacke "Frustration" vergisst.

Pokémon Go Abenteuerwoche Übernahme: Spezialforschung

Mit dem neuen Event kommt auch eine neue Spezialforschung ins Spiel (wie oben erwähnt).

Hier sind die Aufgaben und die Belohnungen, die ihr dafür bekommt:

Abenteuerwoche: Übernahme (1/5)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Erlöse 2 Crypto-Pokémon 10 Pokébälle Besiege 3 Rüpel von Team Go Rocket 1 Mysteriöses Teil Belohnungen 1.500 EP, 500 Sternenstaub, Begegnung mit Kabuto

Abenteuerwoche: Übernahme (2/5)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon 5 Sananabeeren Erlöse 5 Crypto-Pokémon 10 Superbälle Besiege 6 Rüpel von Team Go Rocket 3 Mysteriöse Teile Belohnungen 2.000 EP, 1.000 Sternenstaub, Begegnung mit Amonitas

Abenteuerwoche: Übernahme (3/5)

Aufgabe Belohnung Besiege Team Go Rocket Anführer Arlo 2.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Cliff 2.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Sierra 2.500 EP Belohnungen 2.500 EP, 1.500 Sternenstaub, 1 Super Rocket Radar

Abenteuerwoche: Übernahme (4/5)

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team Go Rocket 10 Hypertränke Kämpfe gegen den Boss von Team Go Rocket 10 Hyperbälle Besiege den Boss von Team Go Rocket 6 Top-Beleber Belohnungen 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub, Begegnung mit Aerodactyl

Abenteuerwoche: Übernahme (5/5)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 1.500 Sternenstaub Belohnung abholen 1.500 Sternenstaub Belohnung abholen 1.500 Sternenstaub Belohnungen 6.000 EP, 5.000 Sternenstaub, 3 Sofort-TMs

