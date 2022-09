Pokémon Go: Abra entwickeln - So bekommt ihr Kadabra und Simsala

Abra ist ein Psycho-Pokémon und gehört zur allerersten Pokémon-Generation. Ihr könnt das Pokémon auch in Pokémon Go fangen und dort zweimal weiterentwickeln. Verfügbar sind die Entwicklungen Kadabra und Simsala.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr Abra entwickeln und Kadabra und Simsala in Pokémon Go erhalten könnt.

Inhalt:

Abra, Kadabra und Simsala in Pokémon Go

Abra kann seine Psycho-Kräfte selbst im Schlaf einsetzen, dabei haben seine Träume Einfluss auf die Kräfte, die es einsetzt. Es kann sich auch im Schlaf teleportieren. Je tiefer es schläft, desto weiter teleportiert es sich.

Kadabra kann mithilfe seiner Psycho-Kräfte indes schwebend schlafen, wobei es seinen Schweif als Kissen verwendet. Im Stern auf seiner Stirn speichert es Psycho-Kräfte für seine Entwicklung.

Simsala soll sich wiederum angeblich an alles erinnern, was zwischen seiner Geburt und seinem Tod passiert. Durch die extrem starken Psycho-Kräfte soll es die Löffel erschaffen haben, die es bei sich trägt.

Abra, Kadabra und Simsala.

Wie fange ich Abra in Pokémon Go?

Auf Abra solltet ihr in Pokémon Go vergleichsweise häufig treffen, ihr könnt es etwa in der Wildnis finden. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass es bei bestimmten Events gehäuft auftaucht (etwa Psycho-Events) oder dass ihr es als Belohnung für erfüllte Aufgaben bei Forschungsaufgaben erhaltet.

Wenn ihr Glück habt, fällt euch dabei auch ein schillerndes Abra in die Hände.

Wie entwickle ich Abra zu Kadabra und Simsala?

Abra entwickelt ihr in Pokémon Go zuerst zu einem Kadabra, bevor ihr dieses schließlich in ein Simsala verwandelt. Dazu müsst ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

So entwickelt ihr Abra zu Kadabra und Simsala:

Abra zu Kadabra entwickeln: 25 Bonbons

25 Bonbons Kadabra zu Simsala entwickeln: Entwicklung durch Tausch oder 100 Bonbons

Wenn ein ein anderer Trainer oder eine Trainerin ein Kadabra mit euch tauscht, entwickelt sich das Pokémon automatisch zu Simsala, dafür sind keine Bonbons erforderlich. Es ist aber möglich, dass ihr dann kein Simsala mit guten Werten habt. Kennt ihr niemanden, mit dem ihr ein Kadabra tauschen könnt, benötigt ihr 100 Bonbons für die gezielte Entwicklung eines guten Kadabra.

Welche Attacken haben Abra, Kadabra und Simsala in Pokémon Go?

Hier sind die Attacken von Abra, Kadabra und Simsala in Pokémon Go im Überblick:

Abra

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zen-Kopfstoß (Psycho)

Ladestrahl (Elektro) Lade-Attacken Spukball (Geist)

Psychoschock (Psycho)

Ampelleuchte (Käfer)

Kadabra

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konfusion (Psycho)

Psychoklinge (Psycho) Lade-Attacken Psystrahl (Psycho)

Spukball (Geist)

Zauberschein (Fee)

Simsala

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Psychoklinge (Psycho)

Konfusion (Psycho) Lade-Attacken Seher (Psycho)

Spukball (Geist)

Fokusstoß (Kampf)

Feuerschlag (Feuer)

Viel Glück dabei, Abra zu fangen und zu entwickeln!

