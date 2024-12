Pokémon Go Abwarten und Tee trinken: Neue Pokémon, neues Shiny und Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Mit dem neuen Event Abwarten und Tee trinken startet Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go in den Dezember. Dabei werden nicht nur neue Pokémon eingeführt, es gibt auch ein neues Shiny und einen Shiny-Bonus.

Das Event beginnt am Dienstag, den 3. Dezember 2024, um 10 Uhr und endet am Samstag, den 7. Dezember 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Abwarten und Tee trinken in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Abwarten und Tee trinken: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mit dem Start des Events Abwarten und Tee trinken wird in Pokémon Go das Schwarztee-Pokémon Fatalitee eingeführt. Und nicht nur das, auch seine Entwicklung Mortipot kommt ins Spiel. Um Fatalitee zu Mortipot zu entwickeln, benötigt ihr 50 Bonbons.

Pokémon Go Abwarten und Tee trinken - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen beim Event häufiger in der Wildnis auf:

Flegmon*

Schwalbini*

Bummelz*

Zwirrlicht*

Staralili*

Gruff

Den folgenden Pokémon könnt ihr begegnen, wenn ihr während des Events einen Rauch aktiviert, dabei besteht eine erhöhte Chance auf schillernde Exemplare:

Myrapla*

Miltank*

Wadribie*

Mollimorba*

Lichtel*

Parfi*

Pokémon Go Abwarten und Tee trinken - Raids

Während des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Quabbel (männlich)*

Quabbel (weiblich)*

Fatalitee Stufe 3 Galar-Pantimos*

Hisui-Washakwil*

Adebom* Stufe 5 Genesect (Gefriermodul)* Mega-Raids Mega-Banette*

Pokémon Go Abwarten und Tee trinken - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Sternenstaub

Begegnungen mit Event-Pokémon

Fatalitee feiert sein Debüt in Pokémon Go.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Abwarten und Tee trinken: Welche Boni gibt es?

Während des Events verursacht ihr bei Raid-Kämpfen mit Freunden doppelten Bonusschaden, darüber hinaus erhaltet ihr 50 Prozent mehr Sternenstaub für abgeschlossene Raid-Kämpfe.

Hinzu kommt die schon erwähnte erhöhte Chance auf schillernde Pokémon bei Pokémon, die von Rauch angelockt werden.

Pokémon Go Abwarten und Tee trinken: Befristete Forschung

Zum Event startet auch eine befristete Forschung. Schließt ihr deren Aufgaben ab, könnt ihr EP, Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnungen erhalten.

Denkt nur daran, dass ihr die Aufgaben auch bis zum Ende des Events abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben müsst, um nichts zu verpassen.

Pokémon Go Abwarten und Tee trinken: Sammler-Herausforderung

Darüber hinaus gibt es auch noch eine neue Sammler-Herausforderung zu diesem Event in Pokémon Go.

Meistert ihr diese Herausforderung, erhaltet ihr eine Begegnung mit Fatalitee als Belohnung.

