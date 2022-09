Pokémon Go: Alle Events im Oktober 2022 - Wichtige Termine in der Übersicht

Auch im Oktober 2022 gibt es in Pokémon Go wieder eine ganze Reihe an Events, mit denen ihr euch beschäftigen könnt.

Kleinere, Events, Raid-Stunden und die üblichen Dinge stehen in Pokémon Go ebenso auf dem Programm wie Neuerungen. Und natürlich kehrt in diesem Monat auch das Halloween-Event wieder zurück. Nachfolgend lest ihr, was bisher bekannt ist.

Sollten im Laufe des Monats noch weitere Events und Aktivitäten hinzukommen, aktualisieren wir den Beitrag natürlich für euch.

Alle Events im Oktober 2022 im Überblick

Termin Art des Events 27. September bis 3. Oktober Fashion Week 29. September bis 6. Oktober Meisterliga

ML-Premier-Classic 1. Oktober Go-Kampftag: Bromley 4. Oktober Rampenlicht-Stunde 5. Oktober Raid-Stunde 6. bis 13. Oktober Meisterliga

Entwicklungs-Cup 11. Oktober Rampenlicht-Stunde 12. Oktober Raid-Stunde 13. bis 20. Oktober Superliga

Hyperliga

Meisterliga 15. Oktober Community Day mit Lichtel 18. Oktober Rampenlicht-Stunde 19. Oktober Raid-Stunde 20. bis 27. Oktober Superliga

Halloween-Cup 25. Oktober Rampenlicht-Stunde 26. Oktober Raid-Stunde 27. Oktober bis 3. November Superliga

Halloween-Cup: Hyperliga-Edition

Welche Events im Oktober 2022 lohnen sich?

Halloween-Event: Der Höhepunkt im Oktober ist mit Sicherheit erneut das Halloween-Event in Pokémon Go. Noch liegen keine Details vor, aber da der Halloween-Cup am 20. Oktober beginnen soll, dürfte das Event auch in diesem Zeitraum beginnen.

Weitere Highlights im Oktober ergänzen wir in Kürze.