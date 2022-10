Pokémon Go: Alpollo - 100 % IV und wie Shiny Gengar aussieht

Alpollo wird auch als das Gas-Pokémon bezeichnet und ihr könnt es schon seit einer ganzen Weile in Pokémon Go fangen.

Als Kanto-Pokémon, das somit zur ersten Generation gehört, ist es bereits seit Jahren in Pokémon Go und taucht hier und da auch mal in der Wildnis auf, etwa zu besonderen Events. Unser Guide zeigt euch die perfekten IV-Werte für Alpollo und wie unter anderem ein schillerndes Gengar aussieht.

Inhalt:

Was sind die perfekten Werte für Alpollo in Pokémon Go?

"Perfekt" steht in Pokémon Go für verschiedene Dinge und die sind abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon tun möchtet. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert des jeweiligen Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon beim Fangen lässt sich abschätzen, ob das Alpollo perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Alpollo mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 1.683 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 1.823 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Ist Gengar gut für PVP?

Für den Entwicklungs-Cup zählt Alpollo zu den Top-10-Pokémon, in der Superliga sind Alpollo und Gengar passable Pokémon. Die am höchsten entwickelte Version ist aber zugleich auch die beste, wie bei vielen anderen Pokémon.

Gengar kann in allen Ligen ordentlich austeilen, was folgenden Moves geschuldet ist: Dunkelklaue, Spukball und Finsterfaust als zweite Lade-Attacke.

Wie viele andere effiziente Lade-Attacken braucht ihr für Finsterfaust eine Top-Lade-TM. Habt ihr keine oder möchtet keine verwenden, empfehlen sich Matschbombe und Fokusstoß als wirksame Attacken. Wer sich nicht auf den Angriffstyp Geist beschränken möchte, greift aber eher zu Matschbombe.

Die oben erwähnte Dreierkombination ist indes eine gute Wahl, um schnell die Schilde des Gegners zu brauchen und mit Spukball anschließend ordentlich Schaden zu verursachen, besonders bei Geist-Pokémon.

Leider hält Gengar aber nicht allzu viel aus. Was die Superliga betrifft, landet es gerade so in den Top 15 bei den Geist-Pokémon. In der Hyperliga sieht's schon etwas besser aus, hier kann es sich gut gegen Pokémon wie Cresselia, Nidoqueen, Fiaro, Walraisa und Trombork durchsetzen. Wenn ihr also auf viele davon trefft, überlegt euch, ein Gengar ins Team zu nehmen.

Ein perfektes Gengar für die Hyperliga hat Werte von 0/15/14 und 2.500 WP auf Level 34,5.

Ähnlich stark präsentiert sich das Pokémon in der Meisterliga, auch hier ist es bei den Geistern oben mit dabei. Angesichts der mysteriösen und legendären Pokémon, die bei den unteren Ligen fehlen, hat es Gengar hier aber insgesamt etwas schwerer.

Mit einem maximalen WP-Wert von gerade mal 3.254 kann es sich dennoch gegen Pokémon wie Metagross, Togekiss, Lugia, Zacian und Giratina in der Urform durchsetzen, was nicht zuletzt am hohen Angriffswert liegt. Gegen Dialga, Knakrack, Dragoran, Mewtu und Garados zieht es aber den Kürzeren.

Gibt es Shiny Alpollo in Pokémon Go?

Ihr könnt in Pokémon Go unter anderem ein schillerndes Alpollo fangen. Darüber hinaus sind natürlich die Vorentwicklung Nebulak sowie Alpollos Entwicklung Gengar als schillernde Varianten im Spiel verfügbar.

Bei Gengar lässt sich wiederum eine Mega-Entwicklung durchführen und von dieser gibt es ebenfalls eine Shiny-Variante.

Zur Entwicklung von Nebulak in Alpollo benötigt ihr 25 Bonbons. Für die Entwicklung von Alpollo zu Gengar sind 100 Bonbons erforderlich, alternativ entwickelt sich Alpollo nach einem Tausch automatisch.

Wie sieht Shiny Alpollo aus?

Die Shiny-Varianten von Alpollo und Co sehen je nach Pokémon unterschiedlich aus. Bei Nebulak sehen die Oberfläche und das Gas, das das Pokémon umgibt, anders aus. Bei Alpollo hat lediglich der Mund eine andere Farbe, bei Gengar ist die Hautfarbe etwas anders. Die deutlichsten Unterschiede gibt es bei Mega-Gengar, das sich in einer komplett anderen Farbe präsentiert.

Shiny Nebulak, Alpollo, Gengar und Mega-Gengar.

