Pokémon Go: Amarino entwickeln - Wie ihr Amagarga bekommt

Amarino gehört zur sechsten Pokémon-Generation und kann nun auch in Pokémon Go gefangen werden. Gleichzeitig kommt auch die Weiterentwicklung Amagarga ins Spiel.

Wenn ihr euch diese beiden Exemplar für euren Pokédex in Pokémon Go sichern möchtet, solltet ihr weiterlesen, denn unser Guide zeigt euch, was ihr für die Entwicklung tun müsst.

Alles über die Entwicklung von Amarino in Pokémon Go:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Amarino und Amagarga in Pokémon Go

Amarino und Amagarga gehören zur sechsten Pokémon-Generation, sie stammen also beide aus der Kalos-Region. Amarino wird dabei aus einem Flossenfossil wiederhergestellt.

Amarino lebte einst gruppenweise in kalten Gebieten, wo es wenige Feinde gab. Die Wiederherstellung aus einem Flossenfossil ist die einzige Möglichkeit, das ausgestorbene Urzeit-Pokémon zu erhalten.

Nur durch die Entwicklung bekommt ihr dementsprechend ein Amagarga. Sein Ruf soll angeblich Polarlichter am Nachthimmel erscheinen lassen. Und wenn es zornig ist, strahlt es gewaltige Kälte aus, die die Umgebung einfriert.

Amarino Amagarga

Wie fange ich Amarino in Pokémon Go?

Sowohl Amarino als auch Amagarga wurden während der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go eingeführt.

Während des Events ist Amarino über Feldforschungsaufgaben und Eier erhältlich, ebenso gibt es an einem Tag eine begrenzte Forschung, an dem es häufiger in der Wildnis auftaucht. Geht davon aus, dass es anschließend sehr seltener anzutreffen sein wird.

Wie entwickle ich Amarino zu Amagarga in Pokémon Go?

Ihr könnt Amarino in Pokémon Go zu Amagarga weiterentwickeln. Möglich ist das, wenn ihr die Voraussetzungen dafür erfüllt.

So entwickelt ihr Amarino zu Amagarga:

Amarino zu Amagarga entwickeln: 50 Bonbons, Entwicklung nachts durchführen

Welche Attacken haben Amarino und Amagarga in Pokémon Go?

Amarino und Amagarga haben in Pokémon Go unterschiedliche Attacken. Hier ein Überblick:

Amarino

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Eisesodem (Eis)

Pulverschnee (Eis) Lade-Attacken Antik-Kraft (Gestein)

Donnerblitz (Elektro)

Aurorastrahl (Eis)

Meteorologe (Eis)

Amagarga

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Eisesodem (Eis)

Steinwurf (Gestein)

Pulverschnee (Eis) Lade-Attacken Hyperstrahl (Normal)

Blizzard (Eis)

Antik-Kraft (Gestein)

Donnerblitz (Elektro)

Meteorologe (Eis)

Und nun noch viel Glück dabei, Amarino zu fangen und zu entwickeln!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go