Pokémon Go: An diesem Wochenende könnt ihr mehr EP und Sternenstaub als sonst sammeln

Braucht ihr noch Sternenstaub und Erfahrungspunkte in Niantics Augemented-Reality-Game Pokémon Go? Dann schaut, dass ihr am Wochenende Zeit dafür findet.

Gleich zwei Events geben euch nämlich die Gelegenheit dazu, mehr Sternenstaub als üblich zu bekommen.

Mehr Sternenstaub in Pokémon Go erhalten

Einerseits habt ihr beim Event Hefel-Fangen die Chance dazu. Es beginnt bereits in der kommenden Nacht, am 4. Januar 2025, um 0 Uhr und läuft bis Mittwoch, den 8. Januar 2025, um 7 Uhr.

Allerdings müsst ihr dafür auch etwas tun, denn während dieses Events gibt es globale Herausforderungen für die gesamte Community. Durch die Erfüllung der entsprechenden Herausforderungen werden Boni für Fang-Erfahrungspunkte und Fang-Sternenstaub in mehreren Stufen freigeschaltet. Sind sie einmal verfügbar, laufen die jeweiligen Boni auch bis zum Ende des Events.

Wenn ihr zu diesen Boni dann noch zusätzlich einen Sternenstück oder ein Glücksei einsetzt, könnt ihr eure Ausbeute entsprechend noch weiter steigern.

Während ihr dafür ein paar Tage lang Zeit habt, gibt es am Sonntag, den 5. Januar 2025, von 14 bis 17 Uhr noch eine weitere Gelegenheit, denn es findet ein Community Day statt.

Im genannten Event-Zeitraum könnt ihr die dreifache Menge an Fang-Sternenstaub erhalten. Aktiviert auch hier einen Sternenstück, um eure Ausbeute zu erhöhen. Das lohnt sich besonders, da am Community Day ja noch mehr Pokémon als sonst in der Wildnis auftauchen, ihr könnt also viele Exemplare sammeln und jede Menge Sternenstaub einsammeln. Denn den könnt ihr ja in Pokémon Go immer gut gebrauchen!

Übrigens: Beim Community Day gibt es nicht nur die dreifache Menge an Fang-Sternenstaub für euch, sondern auch noch die doppelte Menge an Fang-Bonbons. So schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe und könnt euch mit beidem gut eindecken.