Pokémon Go: Anego besiegen - Beste Konter

Anego zählt zu den Ultrabestien und auch dieses Pokémon könnt ihr in Pokémon Go bekämpfen und fangen, wenn ihr Glück habt.

Anego taucht in Pokémon Go in Raids auf und ihr braucht definitiv mehrere Trainerinnen und Trainer, um Anego besiegen zu können. Unser Guide zeigt euch die besten Konter für den Kampf.

Inhalt:

Wie besiege ich Anego?

Die folgenden Pokémon werden euch dabei helfen, Anego in Pokémon Go zu besiegen:

Anego Typ: Gestein, Gift Anego ist schwach gegen: Stahl, Wasser, Psycho, Boden

Was ist der beste Konter gegen Anego in Pokémon Go? Aktuell ist Stalobor mit den Attacken Lehmschelle und Erdbeben der beste Konter gegen Anego.

Weitere effektive Konter gegen Anego:

Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte

mit Lehmschuss und Erdkräfte Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte

mit Lehmschuss und Erdkräfte Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte

mit Lehmschelle und Erdkräfte Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Mega-Kangama mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Mega-Aerodactyl mit Stahlflügel und Erdkräfte

mit Stahlflügel und Erdkräfte Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß

mit Psychoklinge und Psychostoß Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze

mit Lehmschelle und Dampfwalze Crypto-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Crypto-Libelldra mit Lehmschuss und Erdkräfte

mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Erdbeben

Anego

Wie viele WP hat Anego in Pokémon Go?

Ihr könnt in Pokémon Go mit den folgenden WP-Werten bei Anego rechnen:

Raid-Boss-WP - 59.400 WP

59.400 WP Maximale WP beim Fangen von Anego - 2.256 WP

2.256 WP Maximale WP beim Fangen von Anego mit Wetterverstärkung (Bedeckt, teilweise bewölkt) - 2.821 WP

Welche Attacken hat Anego in Pokémon Go?

Anego kann in Pokémon Go die folgenden Attacken beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Pfund (Normal)

Säure (Gift) Lade-Attacken Steinhagel (Gestein)

Juwelenkraft (Gestein)

Mülltreffer (Gift)

Matschbombe (Gift)

Alles, was wir über Anego wissen

Anega zählt zu den Ultrabestien und ist ein Lebewesen aus einer anderen Welt. Es wird angenommen, dass es über ein starkes Nervengift verfügt.

Durch eine Ultrapforte kam Anego in die Welt und es scheint so, als wäre es ein Parasit, der sowohl Menschen als auch Pokémon befallen kann.

