Pokémon Go Auf ins Abenteuer: Neues Pokémon und besondere Tickets - Das musst du wissen!

Mit dem Event Auf ins Abenteuer erwartet euch in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go das nächste neue Event. Währenddessen wird unter anderem ein brandneues Pokémon eingeführt.

Das Event beginnt am Montag, den 18. November 2024, um 0:01 Uhr und endet am Freitag, den 22. November 2024, um 23:59 Uhr.

Was ihr über das Event Auf ins Abenteuer in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Auf ins Abenteuer Inhalt:

Pokémon Go Auf ins Abenteuer: Welche Pokémon kann ich fangen?

Neue Pokémon werden mit diesem Event nicht im Spiel eingeführt, es gibt allerdings ein neues Shiny. Erstmals könnt ihr einem schillernden Olini begegnen, wenn ihr Glück habt.

Darüber hinaus besteht eine erhöhte Chance, ein schillerndes Irrbis zu finden.

Pokémon Go Auf ins Abenteuer - Wilde Pokémon

Pokémon-Debüt Zum allerersten Mal in Pokémon GO wird Toxel weltweit aus 10-km-Eiern schlüpfen. Mit besonders viel Glück könnt ihr sogar ein Schillerndes Exemplar ausbrüten!

Diese Pokémon tauchen beim Event häufiger in der Wildnis auf:

Bisaknosp

Knofensa*

Ultrigaria

Alola-Georok

Magnetilo*

Magneton

Nebulak*

Alpollo

Voltilamm*

Waaty

Roselia*

Schluppuck*

Luxio

Skunkapuh*

Rollum

Emolga*

Tarnpignon*

Dedenne*

Mabula*

Togedemaru*

Pokémon Go Auf ins Abenteuer – Raids

Während des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 3 Ultrigaria

Alpollo

Waaty

Akkup

Darüber hinaus tauchen an einzelnen Tagen im Zeitraum von 18 bis 19 Uhr noch einzelne Pokémon im Zuge einer Raid-Stunde in Raid-Kämpfen der Stufe 5 auf:

Tag Pokémon Dienstag, 19. November Anego* Mittwoch, 20. November Kapu-Riki* Donnerstag, 21. November Dialga (Urform)* Freitag, 22. November Palkia (Urform)*

Wenn ihr Dialga oder Palkia in der Urform fangt, beherrschen diese mit Glück ihre jeweilige Spezialattacke mit Abenteuer-Effekt.

Pokémon Go Auf ins Abenteuer – Eier

Zusätzlich zu den Pokémon, die sonst auch in dieser Jahreszeit verfügbar sind, können diese Pokémon aus 10-km-Eiern schlüpfen:

Toxel*

Pokémon Go Auf ins Abenteuer - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Items

Toxel-Bonbons

Toxel-Bonbons XL

Sternenstaub

Begegnungen mit Event-Pokémon

Toxel gibt sein Debüt in Pokémon Go.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Auf ins Abenteuer: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events wird vom Montag, den 18. November 2024, bis zum Donnerstag, den 21. November 2024, das Fern-Raid-Limit auf 20 angehoben.

Darüber hinaus gibt es von Freitag, den 22. November 2024, bis Sonntag, den 24. November 2024 überhaupt kein Fern-Raid-Limit.

Zugleich besteht am Montag, den 18. November 2024, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, nach Dyna-Kämpfen gegen Dynamax-Rotomurf XL-Sonderbonbons zu erhalten.

Pokémon Go Auf ins Abenteuer: Kostenpflichtiges Ticket

Für dieses Event könnt ihr euch im In-Game-Shop ein kostenpflichtiges Ticket kaufen. Dabei gibt es tägliche befristete Forschungen und weitere Boni, die auf alle zugeschnitten sind, "die das Beste aus dem Event herausholen möchten".

Bedenkt, dass es sogar zwei Tickets gibt, die unterschiedliche Boni und Belohnungen zu bieten. Ihr könnt nur eins oder auch beide zusammen kosten. Eines kostet jeweils rund 6 Euro. Die jeweiligen Boni sind von Montag, den 18. November 2024, um 0:01 Uhr bis Freitag, den 22. November 2024, um 20 Uhr gültig.

Nachfolgend die Details:

Pokémon Go Auf ins Abenteuer: Raids

Für die täglichen befristeten Forschungen (ihr müsst sie jeweils bis 20 Uhr abschließen und die Belohnungen abholen) könnt ihr folgendes bekommen:

20 Pokébälle

1.000 EP

2.000 Sternenstaub

3 Toxel-Bonbons

1 Toxel-Bonbon XL

Außerdem gibt es folgende Boni:

Bis zu 2 kostenlose Raid-Pässe pro Tag durch das Drehen der Fotoscheiben von Arenen

5.000 zusätzliche EP für erfolgreiche Raid-Kämpfe

Ein zusätzliches Bonbon für Raid-Kämpfe der Stufe 4 und 5, Mega-Raids, Ultra-Raids und Proto-Raids

Pokémon Go Auf ins Abenteuer: Schlüpfen

Für die täglichen befristeten Forschungen (ihr müsst sie jeweils bis 20 Uhr abschließen und die Belohnungen abholen) könnt ihr folgendes bekommen:

20 Pokébälle

1.000 EP

2.000 Sternenstaub

3 Toxel-Bonbons

1 Toxel-Bonbon XL

Außerdem gibt es folgende Boni:

Erhöhte Chance auf Toxel aus 10-km-Eiern

Halbierte Schlüpf-Distanz

Doppelter Schlüpf-Sternenstaub

Doppelte Schlüpf-EP

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Eine einmal verwendbare Brutmaschine pro Tag von PokéStops

Pokémon Go Auf ins Abenteuer: Sammler-Herausforderungen

Zu guter Letzt laufen während des Events noch Sammler-Herausforderungen.

Dabei handelt es sich um Aufgaben rund ums Fangen von Pokémon. Meistert ihr die Aufgaben, könnt ihr Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnung erhalten.

