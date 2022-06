Pokémon Go: Begrenzte Forschung - 2 Pokémon, die ihr heute fangen solltet

Ein Teil der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go ist auch eine neue begrenzte Forschung, die euch heute mehrere Stunden lang beschäftigen kann. Und ihr solltet sie ausnutzen, um zwei ganz bestimmte Pokémon zu fangen.

Die begrenzte Forschung zur Abenteuerwoche in Pokémon Go findet heute, am 12. Juni 2022, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr statt.

Unser Guide zeigt euch, welchen Pokémon ihr heute bei der begrenzten Forschung begegnen könnt.

Diese Pokémon könnt ihr bei der begrenzten Forschung zur Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go fangen

Unter anderem erhaltet ihr während der begrenzten Forschung zur Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Aufgaben, wenn ihr an Pokéstops dreht. Schließt ihr diese ab, könnt ihr den beiden Pokémon Koknodon und Schilterus begegnen.

Wann erscheinen Balgoras und Amarino in Pokémon Go?

Im Mittelpunkt der begrenzten Forschung zur Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go stehen ferner die beiden neuen Pokémon Amarino und Balgoras. Sie tauchen zu verschiedenen Zeiten häufiger in der Wildnis auf. Das Event ist also eine gute Möglichkeit, sich mit Exemplaren und Bonbons für beide einzudecken.

Der Zeitplan dafür sieht wie folgt aus:

11 bis 12 Uhr: Amarino

Amarino 12 bis 13 Uhr: Balgoras

Balgoras 13 bis 14 Uhr: Amarino

Amarino 14 bis 15 Uhr: Balgoras

Ferner tauchen verschiedene weitere wilde Pokémon während in allen dieser vier Stunden auf. Dabei handelt es sich um folgende: