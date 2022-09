Pokémon Go: Begrenzte Forschung mit Iscalar - Alle Infos zum Event

Es ist mal wieder Zeit für eine neue Begrenzte Forschung in Pokémon Go. Bei diesem zeitlich begrenzten Event konzentriert sich alles mehrere Stunden lang auf ein einzelnes Pokémon. Fast so wie ein Community Day, nur nicht ganz so ausufernd.

Bei der neuesten Begrenzten Forschung in Pokémon Go geht es um das Psycho-Pokémon Iscalar, das 2021 in Pokémon Go debütierte. Unser Guide zeigt euch, was ihr über das Event wissen müsst.

Inhalt:

Wann startet die Begrenzte Forschung mit Iscalar in Pokémon Go?

Die Begrenzte Forschung mit Iscalar findet am Samstag, dem 3. September 2022 in Pokémon Go statt. Viel Zeit habt ihr dafür nicht, insgesamt bleiben euch drei Stunden. Im Zeitraum von 11 bis 14 Uhr läuft das Event.

Als zusätzlichen Bonus bekommt ihr in diesem Zeitraum doppelte Fang-Bonbons und es gibt erhöhte Chancen auf ein schillerndes Iscalar. Lasst euch das also nicht entgehen!

Shiny Iscalar debütiert während des Events.

Welche Pokémon kann ich während der Begrenzten Forschung mit Iscalar in Pokémon Go fangen?

Während der Begrenzten Forschung mit Iscalar könnt ihr natürlich besonders Iscalar selbst fangen. Dreht an Fotoscheiben von Pokéstops, um Feldforschungsaufgaben zu erhalten. Schließt ihr sie ab, winkt euch eine Begegnung mit Iscalar.

Zusätzlich dazu tauchen weitere ausgewählte Pokémon im Event-Zeitraum verstärkt in der Wildnis auf. Dabei handelt es sich um folgende:

Alola-Rattfratz (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Kramurx (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Hunduster (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Fiffyen (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Blanas

Zobiris (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Felilou

Galar-Zigzachs (schillernd möglich)

Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr Iscalar entwickeln könnt, schaut hier vorbei: Pokémon Go: Iscalar entwickeln - Wie ihr Calamanero bekommt.

