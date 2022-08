Pokémon Go: Besonderes Event am Wochenende führt Shiny Iscalar ein

An diesem Wochenende erwartet euch in Pokémon Go ein besonderes Event mit dem Pokémon Iscalar.

Während dieses kurzen Events debütiert zugleich die schillernde Version von Iscalar im Spiel.

Wann findet das Event statt?

Es handelt sich um eine Begrenzte Forschung, die am Samstag, dem 3. September, von 11 bis 14 Uhr stattfindet.

Währenddessen könnt ihr euch Feldforschungen durch das Drehen von Pokéstops abholen, dabei bekommt ihr Begegnungen mit Iscalar als Belohnung.

Zugleich tauchen in der Wildnis auch noch ein paar andere Pokémon im Event-Zeitraum gehäuft auf.

Warum ihr das Event nutzen solltet

Ihr solltet dieses Event einerseits nutzen, weil Iscalar ein relativ seltenes Pokémon in Pokémon Go ist. Hier habt ihr die Chance, viele Exemplare in kurzer Zeit zu fangen.

Ferner ist während des Events die Chance, ein schillerndes Iscalar zu finden, erhöht, die Suche nach dem Pokémon lohnt sich also in doppelter Hinsicht.