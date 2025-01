Pokémon Go bringt Fashion Week zurück: Macht euch gefasst auf stylische Pokémon und ein cooles Outfit

Pokémon Go startet 2025 mit einem glamourösen Event – der Fashion Week. Vom 10. bis 19. Januar 2025 erwartet Trainer ein besonderes Event mit stylischen Pokémon und exklusiven Belohnungen. Das Event bietet zahlreiche Neuerungen, darunter kostümierte Pokémon, erhöhte Shiny-Chancen und spannende Herausforderungen.

Mit Pokémon, die auf den Catwalk gehören

Der Zeitraum des Events ist von Freitag, dem 10. Januar, 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 19. Januar 2025, 20:00 Uhr angesetzt. In dieser Zeit profitieren Trainer von doppeltem Fang-Sternenstaub und einer doppelten Chance auf XL-Bonbons, wenn sie Level 31 oder höher erreicht haben. Außerdem besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Kirlia mit stylischem Look zu begegnen.

Zudem präsentieren sich Picochilla und Chillabell erstmals in stilvollen Outfits und können mit Glück sogar in ihren schillernden Formen gefangen werden. Auch die wilden Pokémon sorgen für Abwechslung, darunter Digda, Eneco, Haspiror, Elezeba, Coiffwaff und Knirfish – teils ebenfalls als Shiny verfügbar. In den Raids der Stufe 1 erscheinen Sheinux, Picochilla und Coiffwaff im stylischen Look, während Smettbo und Dragoran in Stufe-3-Raids auf ihre Herausforderer warten.

Stylische Kleidung für eure Feldforschung

Event-Feldforschungen belohnen mit EP, Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon. Eine kostenpflichtige Befristete Forschung bietet 3.500 EP, 3.500 Sternenstaub, eine Event-Avatarpose und Begegnungen mit stylischen Pokémon wie Dragoran. Neue Avatar-Artikel wie ein kariertes Top und eine karierte Hose sind ebenfalls im Shop erhältlich. Ihr habt die Möglichkeit, eure Avatare passend zum Event neu auszustatten.

Die Sammler-Herausforderung und PokéStop-Showcases runden das Event ab, während der Pokémon Go-Webstore mit einem Rabatt von 15 Prozent auf den ersten Kauf lockt, so steht es auf dder offiziellen Seite zum Event. Wer seine Pokémon-Sammlung erweitern oder neue Looks ausprobieren möchte, könnte diese Chance nutzen.

Die Fashion Week 2025 bringt Glamour in Pokémon Go und sorgt für abwechslungsreiche Herausforderungen. Mit neuen kostümierten Pokémon, glänzenden Shiny-Chancen und einigen Belohnungen bietet das Event jede Menge Anreize für Pokémon-Trainer und Fans von Event-Sammlungen.