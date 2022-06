Pokémon Go: Community Day heute mit Kapuno - Alle Infos zum Event

Der Juni 2022 beschert euch einen weiteren neuen Community Day in Pokémon Go. Erneut wartet ein besonderes Pokémon auf euch, das ihr innerhalb des Event-Zeitraums quasi an jeder Ecke fangen könnt.

Es ist ein mittlerweile traditionelles, wiederkehrendes Event in Pokémon Go und jeden Monat bekommt ihr eine neue Chance, geschätzt wird es vor allem wegen der höheren Chance auf schillernde Pokémon.

Alles über den Community Day im Juni 2022 in Pokémon Go:

Wann findet der Community Day im Juni 2022 in Pokémon Go statt?

Das ist der aktuelle Termin für den Community Day des Monats in Pokémon Go:

Samstag, 25. Juni 2022 - 11 bis 14 Uhr Ortszeit

An diesem Tag könnt ihr folgendes Pokémon fangen und von diesen Boni profitieren:

Samstag, 25. Juni 2022 - Kapuno + Eier schlüpfen viermal so schnell, doppelte Fang-Bonbons und doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Kapuno

Was ihr noch wissen solltet:

Macht Schnappschüsse während des Events, um ein paar zusätzliche Kapuno damit anzulocken.

Entwickelt ihr Duodino während des Events und bis zu fünf Stunden danach zu Trikephalo , lernt es die Lade-Attacke Wirbler .

, lernt es die . Lockmodule und Rauch halten während des Events drei Stunden lang

Während des Events und bis zu fünf Stunden danach ist ein zusätzlicher Spezial-Tausch möglich, insgesamt sind es somit drei an diesem Tag.

Jeder Tausch während des Events und bis zu fünf Stunden danach kostet 50% weniger Sternenstaub

Fangen Trainer genügend Pokémon, die von einem einzigen Lockmodul angelockt wurden, tauchen in der Nähe dieses Pokéstops wilde Duodino auf.

auf. Für rund einen Euro gibt es eine dazu neue und passende Spezialforschung im In-Game-Shop.

Im In-Game-Shop könnt ihr 30 kostenlose Hyperbälle bekommen

Bonus Raid-Kämpfe nach dem Community Day

Nach dem offiziellen Event-Zeitraum taucht Duodino von 14 bis 19 Uhr in Stufe-4-Raids auf. Besiegt ihr Duodino in einem solchen Raid-Kampf, tauchen rund um die jeweilige Arena anschließend 30 Minuten lang weitere wilde Kapuno in einem Radius von 300 Meter auf.

Folgendes ist aber zu beachten: An den Raid-Kämpfen mit Duodino kann man ausschließlich mit Raid-Pass oder Premium-Kampf Pass teilnehmen, ihr müsst also vor Ort sein. Fern-Raid-Pässe lassen sich hier nicht einsetzen.

Wie funktioniert der Community Day in Pokémon Go?

Beim Community Day steht meist ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt und dominiert für mehrere Stunden das Geschehen in Pokémon Go.

Das jeweilige Pokémon taucht im Event-Zeitraum verstärkt in der Wildnis auf, ebenso könnt ihr es mit Rauch und Lockmodulen anlocken sowie ein paar Schnappschüsse für zusätzliche Begegnungen machen.

Darüber hinaus gibt es abwechselnde Boni, entwickelte Pokémon können über exklusive Attacken verfügen und in den meisten Fällen gibt das schillernde Exemplar des jeweiligen Pokémon während des Community Day sein Debüt im Spiel. Obendrein sind im Event-Zeitraum die Chancen, ein schillerndes Exemplar zu fangen, deutlich erhöht.

Welche Community Days gab es bisher in Pokémon Go?

Hier seht ihr eine Liste der bisherigen Community Days in Pokémon Go:

Samstag, 21. Mai 2022 - Alola-Kleinstein + dreifacher Fang-Sternenstaub, doppele Fang-Bonbons, doppelte Chance auf Kleinstein-XL-Bonbons

Samstag, 23. April 2022 - Velursi + dreifache Fang-EP, doppele Fang-Bonbons, doppelte Chance auf XL-Bonbons

Sonntag, 13. März 2022 - Sandan und Alola-Sandan + Eier schlüpfen viermal so schnell

Samstag, 12. Februar 2022 - Hoppspross + dreifacher Fang-Sternenstaub

Sonntag, 16. Januar 2022 - Seemops + dreifache Fang-EP

Samstag, 18. Dezember 2021, und Sonntag, 19. Dezember 2021 - Alle CD-Pokémon des Jahres 2021 + Ei-Distanz um 50% verringert, doppelte Fang-EP und doppelter Fang-Sternenstaub

Sonntag, 21. November 2021 - Sheinux + Ei-Distanz um 75% verringert, dreifache Bonbons fürs Verschicken und vierfache Chance auf XL-Bonbons beim Verschicken

Samstag, 9.Oktober 2021 - Zwirrlicht + dreifacher Fang-Sternenstaub

Sonntag, 19. September 2021 - Ottaro + dreifache Fang-EP

Samstag, 14. August 2021, und Sonntag, 15. August 2021 - Evoli + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 3. Juli 2021 - Floink + dreifache EP fürs Fangen

Sonntag, 6. Juni 2021 - Kaumalat + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 15. Mai 2021 - Wablu + Ei-Distanz um 75% verringert

Sonntag, 11. April 2021 - Serpifeu + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Samstag, 6. März 2021 - Dartiri + dreifache EP fürs Fangen

Sonntag, 7. Februar 2021 - Roselia + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 16. Januar 2021 - Machollo + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Samstag, 12. Dezember 2020, und Sonntag, 13. Dezember 2020 - Alle Community-Day-Pokémon von 2020 + doppelte EP und Sternenstaub fürs Fangen + halbe Ei-Distanz

Samstag, 21. November 2020 - Magmar + Ei-Distanz um 75% verringert

Sonntag, 15. November 2020 - Elektek + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 17. Oktober 2020 - Glumanda + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Sonntag, 20. September 2020 - Porygon + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 8. August 2020 - Karpador + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Sonntag, 19. Juli 2020 - Nebulak + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 20. Juni 2020 - Hornliu + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Sonntag, 24. Mai 2020 - Samurzel + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 25. April 2020 - Abra + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Samstag, 22. Februar 2020 - Rihorn + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Sonntag, 19. Januar 2020 - Plinfa + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 14. Dezember 2019 und Sonntag, 15. Dezember 2019 - Alle Community-Day-Pokémon von 2019 + doppelte EP und Sternenstaub fürs Fangen + halbe Ei-Distanz

Samstag, 16. November 2019 - Panflam + Ei-Distanz um 75% verringert

Sonntag, 12. Oktober 2019 - Knacklion + dreifache EP fürs Fangen

Sonntag, 15. September 2019 - Chelast + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Samstag, 3. August 2019 - Trasla + Ei-Distanz um 75% verringert

Sonntag, 21. Juli 2019 - Hydropi + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 8. Juni 2019 - Bummelz + Ei-Distanz um 75% verringert

Sonntag, 19. Mai 2019 - Flemmli + dreifacher Sternenstaub

Samstag, 13. April 2019 - Kindwurm + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 23. März 2019 - Geckarbor + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 16. Februar 2019 - Quiekel + dreifacher Sternenstaub und Sinnoh-Steine

Samstag, 12. Januar 2019 - Karnimani + Ei-Distanz um 75% verringert

Freitag, 30. November 2018 bis Montag, 3. Dezember 2018 - Alle Community-Day-Pokémon von 2018 + doppelte EP und Sternenstaub fürs Fangen + halbe Ei-Distanz

Samstag, 10. November 2018 - Feurigel + doppelte EP und Sternenstaub fürs Fangen

Sonntag, 21. Oktober 2018 - Tanhel + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 22. September 2018 - Endivie + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 11. August 2018, und Sonntag, 12. August 2018 - Evoli + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Sonntag, 8. Juli 2018 - Schiggy + Ei-Distanz um 75% verringert

Samstag, 16. Juni 2018 - Larvitar + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 19. Mai 2018 - Glumanda + dreifacher Sternenstaub fürs Fangen

Sonntag, 15. April 2018 - Voltilamm + Ei-Distanz um 75% verringert

Sonntag, 25. März 2018 - Bisasam + dreifache EP fürs Fangen

Samstag, 24. Februar 2018 - Dratini + dreifacher Sternenstaub beim Fangen

Samstag, 20. Januar 2018 - Pikachu + doppelte EP

