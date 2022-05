Pokémon Go: Community-Day-Treffpunkte in mehreren Städten angekündigt

Das Wetter wird wärmer, die Sonne scheint und ihr könnt nach draußen gehen, um den Community Day in Pokémon Go zu spielen.

Der nächste CD findet in der kommenden Woche, am 21. Mai 2022, statt und Niantic hat jetzt mehrere Treffpunkte mit Niantic-Ständen in verschiedenen Städten angekündigt.

Wo ihr euch versammeln könnt

Im Event-Zeitraum von 11 bis 14 Uhr findet ihr dort "Markenbotschafter", die Merchandise an Spieler und Spielerinnen verteilen.

Zudem bekommt ihr an mehr als 180 Orten mehr Items, wenn ihr an einem Pokéstop dreht.

Folgende Städte stehen auf dem Programm:

Linz

Wien

Berlin

Düsseldorf

München

Oberhausen

Hamburg

Dortmund

Stuttgart

Leipzig

Hannover

Bonn

Wo diese realen und virtuellen Aktionen stattfinden, könnt ihr im Map-Bereich der Community-Day-Webseite von Niantic genauer herausfinden.

