Pokémon Go: Debüt eines neuen mysteriösen Pokémon bestätigt.

Niantic hat weitere Details zum Pokémon Go Fest 2023 bestätigt.

Dazu gehört unter anderem auch das Debüt eines neuen mysteriösen Pokémon im Spiel.

Was könnt ihr fangen?

Nach einer Reihe von Spekulationen steht nun fest, dass das mysteriöse Pokémon Diancie zum Pokémon Go Fest 2023 erstmals im Spiel auftaucht.

Und das gilt nicht nur für die lokalen Events in London, Osaka und New York City, sondern auch später beim globalen Go Fest.

Diancie kommt bald ins Spiel.

Die Events in London und Osaka finden vom 4. bis 6. August 2023 statt, an dem in New York City kann man vom 18. bis 20. August 2023 teilnehmen.

Das globale Go Fest für alle wird wiederum am 26. und 27. August 2023 stattfinden.

