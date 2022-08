Pokémon Go: Diese 5 Pokémon sind jetzt neu im Spiel - Lasst sie euch nicht entgehen

Im Zuge des neuen Käferkrabbelei-Events in Pokémon Go könnt ihr gleich fünf neue Pokémon fangen.

Dabei handelt es sich um komplett neue Pokémon und zwei neue Varianten von Pokémon, die ihr bereits kennt.

Welche Pokémon sind jetzt neu?

Das Käferkrabbelei-Event läuft von 10. August um 10 Uhr bis zum 16. August um 20 Uhr und gibt euch die Gelegenheit, diese neuen Pokémon zu fangen.

Einerseits handelt es sich dabei um das Pokémon Mabula sowie um seine beiden Entwicklungen Akkup und Donarion.

Weitere Meldungen zu Pokémon Go:

Ferner taucht jetzt Genesect mit Gefriermodul in Raids auf, während ihr in Mega-Raids Mega-Scherox begegnen könnt.

Auf die beiden Letzteren trefft ihr natürlich ausschließlich in Raids, während euch Mabula einfach so über den Weg laufen kann. Schaut euch also entsprechend um, wenn ihr euren Pokédex um die Neuzugänge erweitern möchtet.