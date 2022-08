Pokémon Go: Diese neue Pikachu-Variante bekommt ihr nur in den nächsten 5 Tagen

Ihr habt noch nicht genug Pikachu in Pokémon Go? Ab heute kommt noch eine weitere neue Variante dazu!

Anlässlich der Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 in London gibt auch ein neues kostümiertes Pikachu sein Debüt in Pokémon Go.

Mit schickem Hut

Dabei handelt es sich um das Weltmeisterschaften-2022-Pikachu, das mit einem schicken Hut und einem Anzug daherkommt. Die feine englische Art.

Aber: Wie erwähnt, ihr habt nur relativ wenig Zeit, euch dieses Pikachu zu sichern. Im Rahmen des neuen WM-Events ist es in Raid-Kämpfen, Feldforschungen und als Belohnung für eine neue befristete Forschung zu finden.

Die neue Pikachu-Variante in Pokémon Go.

Das WM-Event läuft vom Donnerstag, dem. 18. August, um 10 Uhr bis Dienstag, dem 23. August, um 20 Uhr.