Pokémon Go Duales Schicksal Spezialforschung - Das musst du wissen!

Mit dem Start der Jahreszeit Duales Schicksal wurde in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go auch eine brandneue Spezialforschung mit demselben Namen einführt, durch die ihr ein paar interessante Belohnungen erhalten könnt!

Besagte Spezialforschung ist seit dem 3. Dezember 2024 für euch in Pokémon Go verfügbar. Ihr solltet sie automatisch erhalten, wenn ihr euch im Spiel einloggt.

Was ihr über die Spezialforschung Duales Schicksal in Pokémon Go und über die Belohnungen wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Spezialforschung Duales Schicksal - Aufgaben und Belohnungen

Die Spezialforschung Duales Schicksal in Pokémon umfasst insgesamt zehn Schritte, die euch jeweils neue Aufgaben und Belohnungen bescheren, darunter Items und Begegnungen mit bestimmten Pokémon.

Hier sind die Aufgaben und die Belohnungen, die ihr dafür bekommt:

Duales Schicksal (1/10)

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 25 Pokébälle Drehe 10 Pokéstops oder Arenen 10 Sananabeeren Gehe 3 km Begegnung mit Relaxo Belohnungen 2.500 EP, 2.500 Sternenstaub

Duales Schicksal (2/10)

Aufgabe Belohnung Fange 50 Pokémon 1 Lockmodul Sammle 500 Dyna-Partikel 2.500 Sternenstaub Gewinne einen Dyna-Kampf 1 Sonderbonbon Belohnungen 2.500 EP, 2.500 Sternenstaub

Duales Schicksal (3/10)

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 25 Superbälle Brüte 3 Eier aus 2.500 Sternenstaub Schließe 10 Feldforschungsaufgaben ab 1 silberne Sananabeere Belohnungen Begegnung mit Botogel, 2.500 EP, 2.500 Sternenstaub

Duales Schicksal (4/10)

Aufgabe Belohnung Fange 50 Pokémon 2.500 EP Verdiene 25.000 EP 2.500 Sternenstaub Verdiene 10.000 Sternenstaub Begegnung mit Sankabuh Belohnungen 1 Sternenstück, 2.500 EP, 2.500 Sternenstaub

Weitere Schritte folgen im Lauf der Jahreszeit in Pokémon Go.

Wie kriegt man die Spezialforschung Duales Schicksal in Pokémon Go?

Ihr erhaltet die Spezialforschung zur Jahreszeit Duales Schicksal automatisch, wenn ihr euch im Zeitraum zwischen dem 3. Dezember 2024 um 10 Uhr und 4. März 2025 um 10 Uhr in Pokémon Go einloggt.

Anschließend könnt ihr euch so viel Zeit lassen wie ihr möchtet, um die Aufgaben abzuschließen.

Bedenkt allerdings, dass nicht von Anfang an alle zehn Schritte der Spezialforschung freigeschaltet sind. Weitere Schritte werden im Verlauf der Saison freigeschaltet.

Viel Erfolg beim Lösen der Spezialforschung Duales Schicksal in Pokémon Go!

