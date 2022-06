Pokémon Go: Duodino besiegen - Die besten Raid-Konter

Duodino kommt im Anschluss an den Community Day mit Kapuno in Pokémon Go für begrenzte Zeit in Stufe-4-Raids. Damit es seit längerer Zeit der erste Raid dieser Stufe.

Unser Guide zeigt euch, welche Pokémon ihr braucht, um Duodino in den Vier-Sterne-Raids von Pokémon Go zu besiegen.

Was ihr über Duodino in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Duodino in Pokémon Go?

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Duodino in Pokémon Go bezwingen:

Duodino Typ: Unlicht, Drache Duodino ist schwach gegen: Fee, Kampf, Käfer, Eis, Drache

Was sind die besten Konter gegen Duodino in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Guardevoir Charme und Zauberschein Togekiss Charme und Zauberschein Granbull Charme und Knuddler Primarena Charme und Mondgewalt Zacian Ruckzuckhieb und Knuddler Kapu-Riki Ruckzuckhieb und Zauberschein Feelinara Charme und Zauberschein Kapu-Toro Kugelsaat und Zauberschein Mega Latias Charme und Wutanfall Mega Altaria Feuerodem und Zauberschein Mega Latios Feuerodem und Drachenklaue Crypto Guardevoir Charme und Zauberschein Crypto Granbull Charme und Knuddler Crypto Ursaring Konter und Knuddler Crypto Simsala Konter und Zauberschein Crypto Brutalanda Drachenrute und Wutanfall

Wie viele WP hat Duodino in Pokémon Go?

In Pokémon Go verfügbt Duodino über folgende WP-Werte:

Raid-Boss-WP - 20.216 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.051 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Bewölkt und teilweise bewölkt) -1.313

Welche Attacken hat Duodino in Pokémon Go?

Folgende Attacken beherrscht Duodino un Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Feuerodem (Drache)

Biss (Unlicht) Lade-Attacken Finsteraura (Unlicht)

Drachenpuls (Drache)

Bodyslam (Normal)

Alles, was wir über Duodino wissen

Duodino durchstreift normalerweise sein Revier auf der Suche nach neuer Beute. Dabei geraten die beiden Köpfe häufig in Streit miteinander darüber, in welche Richtung es weitergehen soll.

Zugleich nehmen sich die beiden Köpfe häufig gegenseitig das Futter weg, was letztlich zu Narben auf seinem Körper führt, obwohl es gar nicht gekämpft hat. Zumindest nicht mit anderen, sondern nur mit sich selbst.

