Pokémon Go: Heute Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Kingler - Das musst du wissen!

Beim heutigen Event Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Kingler gibt Gigadynamax- Kingler sein Debüt in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go. Wenn ihr ein paar Raids bestreiten möchtet, solltet ihr euch dieses Event vormerken.

Das Event findet am Samstag, den 1. Februar 2025, im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr statt.

Was ihr über den Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Kingler in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Kingler: Welche Pokémon kann ich fangen?

Bei diesem Event gibt Gigadynamax-Kingler sein Debüt in Pokémon Go und erscheint dabei in Dyna-Kämpfen der Stufe 6.

Mit Glück könnt ihr dabei auch ein schillerndes Exemplar fangen. Beachtet allerdings, dass sich Gigadynamax-Pokémon nicht von Pokémon Go zu Pokémon Home übertragen lassen.

Mehr dazu, wie ihr das Pokémon am besten bekämpft, erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Gigadynamax-Kingler besiegen - Die besten Konter

Auch bei diesem Event könnt ihr wieder von den zuvor eingeführten Dyna-Pilzen profitieren.

Mit diesem Item ist es möglich, vorübergehend die Sofort-, Lade- und Dyna-Attacken von Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon zu verstärken. Attacken verursachen dann doppelt so viel Schaden, bis der Timer des Items abgelaufen ist.

Ihr könnt auch mehrere Dyna-Pilze hintereinander einsetzen, wodurch sich der Timer zwar erhöht, der Schadensmultiplikator aber nicht.

Von der Raid-Lobby aus könnt ihr euren Item-Beutel öffnen und Dyna-Pilze einsetzen. Ihr seht auch, ob andere Trainer in der Lobby Dyna-Pilze aktiviert haben.

Kämpft heute gegen Gigadynamax-Kingler.

Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Kingler: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events sind verschiedene Boni aktiv. Im Event-Zeitraum von 14 bis 17 Uhr wird zum Beispiel das Sammel-Limit für Dyna-Partikel auf 1.600 erhöht, ebenso finden an allen Kraftquellen Gigadynamax-Kämpfe statt.

Weiterhin erneuern sich Kraftquellen häufiger und ihr erhaltet achtmal so viel Dyna-Partikel von Kraftquellen.

Zusätzlich dazu gibt es noch zwei Boni, die von 0 bis 17 Uhr aktiv sind. Durchs Gehen erhaltet ihr doppelt so viele Dyna-Partikel und es gilt eine geviertelte Laufdistanz für Dyna-Partikel.

Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Kingler: Event-Ticket

Zum Event mit Gigadynamax-Kingler wird auch ein spezielles Event-Ticket für rund 6 Euro verkauft. Damit könnt ihr im Event-Zeitraum an einer Befristeten Forschung teilnehmen.

Schließt ihr die Forschungsaufgaben ab, könnt ihr einen Dyna-Pilz und 25.000 EP erhalten.

Darüber hinaus bekommt ihr währenddessen doppelte EP für Dyna-Kämpfe und euer Limit für Dyna-Partikel wird vorübergehend auf 5.600 erhöht.

Die Befristete Forschung läuft dann ebenfalls von 14 bis 17 Uhr.

